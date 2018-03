Eesti oludes vajab organism pea terve aasta tuge ning ideaalne viis keha putitamiseks ja enesetunde parandamiseks on toidulisandite tarbimine. Üks katsealune võttis kahe nädala jooksul rauda sisaldavat Salus Floradix Ferrum siirupit, teine aga magneesiumi sisaldavat Salus Floradix Magneesiumi. Millised olid tulemused?

Salus Floradix Magneesium

Magneesium on organismi üks tähtsamaid mineraalaineid, mis on vajalik oluliste ainevahetusprotsesside toimumiseks, lihaste tööks ja närvisüsteemi talitlusteks. Magneesium on tuntud ka kui stressivastane mineraal, mis lõdvestab närve, leevendab pingeid ja aitab saavutada kosutava une. Samuti aitab see hoida südame rütmi stabiilsena, soodustab soolestiku korrektset toimimist ning on vajalik kaltsiumi säilimiseks luudes. Kokku osaleb magneesium organismis ligi 300 biokeemilise reaktsiooni töös.

Kui mulle pakuti, et võiksin testida vedelat magneesiumit, ei pidanud ma pikalt mõtlema. Olin kohe nõus.

Kuna teen päris palju trenni, tunnen mõnikord, kuidas väsimus ja energiapuudus mind kimbutavad. Pole harv ka selline juhus, kui tunnen trenni minnes, et lihased pole jõudnud eelmisest füüsilisest pingutusest taastuda. Kui lihased on väsinud ja pea paks, siis on selline tunne, et tuled põlevad, aga kedagi kodus ei ole. Loomulikult läheb trenn aia taha.

Muidugi on banaan hea magneesiumiallikas – söövad ju sportlasedki seda, et kiirelt energiat saada. Aga samal ajal on banaanis üsna palju kaloreid, millega päris kindlasti ei tasuks liialdada. Seetõttu olen varemgi mõelnud, et magneesiumit toidulisandina võtta oleks ideaalne valik.

Minu teine häda on nõrk immuunsus. Niipea kui mind puudutab veidigi jahedam tuuleiil, jään mitmeks päevaks koju teki alla. Ka siinkohal võiks magneesium abiks olla.

Vedelal kujul toidulisandite oluliseks plussiks pidi olema see, et nad imenduvad kiiresti. Teisalt pole neid nii lihtne võtta kui tabletti – kiirelt keelele ja veega kohe alla. Salus Floradix Magneesiumi maitse oli aga oodatust palju meeldivam. See maitse pole küll sama hea nagu karamellijäätis (mida ma armastan), aga mitte midagi sellist, mida ei suudaks alla neelata. Ja tervise nimel toidulisandi võtmine on ju väike ohverdus, kas pole?

Esimesel kolmel päeval ma erilisi muutuseid ei märganud, aga kusagil viiendal-kuuendal päeval oli juba rohkem energiat. Nädalake hiljem oli vahe päris selgelt tuntav. Hommikuti polnud ma nii väsinud kui varasemalt ning ärgata oli märksa kergem. Minu treeningud jõudsid uuele levelile ja olen üsna kindel, et just sellepärast, et magneesiumit juurde tarvitasin.

Mina soovitaks seda toodet eelkõige neile, kes teevad kõvasti trenni (et vähendada lihaste väsimust) või kes on hädas pideva väsimusega.

Salus Floradix Ferrum

Raud aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele ning vähendab väsimust ja kurnatust. Samuti aitab raud kaasa vere punaliblede ja hemoglobiini normaalsele moodustumisele.

Olen aastaid vaevelnud rauapuuduse käes ja tarbinud arsti soovitatud tablette, mida manustan koos C-vitamiiniga. Salus Floradix Ferrumi võtmise ajaks katkestasin aga oma tavapärase toidulisandite kuuri, et näha, kui palju see siirup aitab.

Esimest korda Ferrumit tarbides oli maitse natuke võõras ja pean tunnistama, et ega ma väga ei plaaninud seda edasi võtta. On ju tablettide neelamine märksa lihtsam. Siiski otsustasin siirupile võimaluse anda ja võtta seda vaid mõni päev veel.

Järgmisel päeval oli manustamine juba palju lihtsam. Maitse on veidi omapärane, kuid see on täielikult harjumise asi. Kui eile võtsin ma Ferrumit tühja kõhu peale (nagu olin tablettide puhul harjunud), siis täna pärast sööki. Nüüd oli maitse hoopis parem ega tekkinud iiveldamise tunnet.

Mida päev edasi, seda paremaks läks minu jaoks ravimi maitse.

Esimestel päevadel ma enesetundes mingit vahet ei märganud. Kuni koitis viies päev. Kõigepealt märkasin, et ei joonud enam pärast lõunat kohvi. Tavaliselt joon ma kohvi tass tassi järel, sest muidu on selline tunne, et jään magama. Aga nüüd – mingi kummaline energia oli minus olemas ning lõunane kohv tundus absoluutselt ebavajalik!

Sama lugu oli ka õhtul. Kui tavaliselt vajun ma koju jõudes diivanile ega suuda sealt kuidagi püsti saada, siis nüüd oli teisiti. Läksin veel õhtul trenni ning jõudsin ka pärast seda asjalik olla. Mul pole ammu nii palju energiat olnud.

Minu silmis on Salus Floradix Ferrumi plussiks see, et ühes siirupis on kolm erinevat vitamiini. Ostes neid kõiki eraldi, maksaksin kõvasti rohkem. Niisiis – võit nii tervisele kui ka rahakotile.