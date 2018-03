Pidev kõrge vererõhk, mis kimbutab umbes kolmandikku elanikkonnast, võib kaasa tuua tõsiseid tervisehäireid. Uuringud kinnitavad, et kõige paremini aitab vererõhku kontrolli alla saada elustiilimuutustega, eriti söömisharjumuste muutmisega.

Ajakirjas Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics mullu avaldatud uurimuse kohaselt saab vererõhku edukalt alandada kindlaid toitusid süües. Olgu need siinkohal üles loetletud.

Kuus toitu, mis aitavad kõrget vererõhku kontrolli all hoida (PantherMedia/Scanpix)

* Kaer sisaldab ohtrald südamele kasulikke magneesiumi ja kiudaineid. Kõige parem on süüa hommikul kaerahelbeputru.