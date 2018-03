Kevadel ärkab kõik justkui elule, välja arvatud sina, kellel sul on suur väsimus ja energiapuudus vastupidiselt kogu sellele tärkamisele, mis õues valdav on. Miks see nii on?

Tervisenõustaja Timi Gustafson selgitab Huffingtoni Postis, miks kevadväsimus kimbutama kipub.

Kevadväsimusele viitavad närvilisus, tüdimus, keskendumisraskused, väsimus ja loidus. Kõige selle taga on see, et inimese keha üritab aastaaegade vahetusega toime tulla.