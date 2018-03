Rinnavähk on kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja naistel. Kui soovid sellesse haigestumise tõenäosust langetada, pea silmas neid kolme asja.

Umbes 20% rinnavähi juhtumite taga on liigne kehakaal, kirjutab Medline Plus. Et ülekaal tõstab ka kümne teise vähivormi esinemise tõenäosust, on viimane aeg oma kehakaalu üle kontroll saavutada.

Rinnavähki aitab eemal hoida mõõdukal koormusel lliikumine, iga päev peaks seda tegema vähemalt pool tundi. Lisaks aitab see ka ülekaaluga võidelda ja tugevdab immuunsüsteemi.

Püüa alkoholist parem hoiduda. Või kui ei suuda, siis tarvita seda parem mõõdukalt. Kuid pea meeles, et risk rinnavähki haigestuda tõuseb ka regulaarselt väikseid koguseid juues.

Ning lisaks eelpoolmainitule aitab rinnavähi riski alandada ka lapse rinnaga toitmine.