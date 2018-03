2. Ära kasuta sulgedest tolmuharja. Allergikud peaksid kodu tolmust puhastama iga nädal, kuid sulgedest tolmuharja või kuiva tolmulapi kasutamisega tehakse endale hoopis karuteene. Kui märg tolmulapp korjab tolmu endasse, siis kuiva lapiga paisatakse õhku rohkem tolmuosakesi, mis muudavad kodu allergikule või astmaatikule veelgi suuremaks probleemiallikaks.

Lisaks soovitatakse koristamise ajal kasutada kindaid ja näomaski, et allergeenidega kokkupuude oleks võimalikult väike.

3. Kasuta spetsiaalseid padjapüüre. Tolmulestad on aastaringse allergia üks peamisi põhjustajaid. Kõige rohkem leidub neid voodis, sest seal on surnud naharakkude tõttu tolmulestade toidulaud rikkalik .

Allergoloogid soovitavad kasutada hüpoallergeenseid padjapüüre, madratsikatteid ja voodipesu. Need aitavad tolmulestade tekkimist vältida ning nii ei pea patju-tekke tihti pesema, piisab vaid voodipesu pesemisest.

4. Treeni õigel ajal. Eri liiki õietolmu levimise aktiivseimad perioodid on päeva lõikes enamasti hommikul ja lõunal. Seetõttu soovitatakse allergikutel õues trenni teha õhtul. Samas soovitatakse nn allergiahooajal trenni teha siiski siseruumides või eelistada vihmajärgset aega, sest vihm puhastab õhu õietolmust.

5. Ole valmis migreeniks. Allergiasümptomitega inimestel on 30% suurem tõenäosus migreeni avaldumiseks ning nende peavalud võivad olla allergia tõttu sagedasemad ning intentsiivsemad. Teadlased ei tea täpselt miks see nii on, kuid arvatakse, et põhjus peitub näo sensoorsetes närvides. Siiski on uuringute tulemused näidanud, et allergiat leevendavad süstid võivad migreenihooge vähendada 50% võrra.

6. Osta õige tolmuimeja. Teada on, et HEPA-filtrite kasutamine tolmuimejates on parim võimalus allergeenide õhust eemaldamiseks. Kuid allergikud peaksid ka mõtlema, millist tolmukotti nad kasutavad. Taaskasutatavaid tolmukotte tuleb ise tühjendada ja selle käigus hingatakse sisse suur kogus allergeene, ühekordsete tolmukottidega jääb see mure ära.

7. Pese kodus kõike kuuma veega. Allergoloogide hinnangul tuleb pesta kardinaid, dekoratiivpatju, vaipu ja dušikardinat vähemalt kord kuus, seejuures tuleks seda teha kindlasti kuuma veega. Lõuna-Koera teadlaste sõnul on ideaalne temperatuur pesemiseks 60 kraadi, sest see hävitab 100% tolmulestadest. 40-kraadise veega pestes hävineb vaid 9,6% tolmuosakestest. Seega mida kuumem pesuvesi, seda puhtam kodu.

8. Vali õiged toataimed. Belgia teadlased on leidnud, et 78% allergikutest, kelle kodus leidus toataimi, olid vähemalt ühele neist allergilised. Kõige rohkem tekitab allergilist reaktsiooni kummipuu. Samas tasuks dr Ogdeni sõnul siiski toalilli kodus hoida ning leida taimed, mille suhtes inimesel allergilist reaktsiooni ei teki, sest toataimed vähendavad tolmu hulka ruumis ligi 20%.