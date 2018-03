Tarkusehammaste tulek võib põhjustada põrgulikku piina. Kuniks saad hambaarsti vastuvõtule, katseta valu leevendamiseks koduseid kättesaadavaid vahendeid.

* Jää. Külmakoti hoidmine lõual aitab paistetust alandada, jää tuimestav toime aitab ka valu vähendada, kirjutab Medical News Today. Hoia jääd naha vastas kuni veerand tundi ja siis tee sama pikk vahe.

* Soolveega loputamine aitab suud desinfitseerida. See on oluline, sest mõnikord tekitavad valu just tarkusehamba ümber olevasse katkisesse igemesse kogunenud bakterid. Paras soolvesi saab, kui lahustad klaasis keedetud ja jahutatud vees supilusikatäie soola. Loputa sellega suud kaks-kolm korda päevas.