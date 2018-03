Millal võib laps pärast haigestumist minna lasteaeda?

Vastab Tõstamaa tervisekeskuse perearst Madis Veskimägi: „Enamik arste juhindub lihtsast reeglist – laps võib minna talveperioodil õue, kui palavikust on möödunud kaks päeva, kui laps on igati terve, siis võib minna lasteaeda 3–4 päeva pärast palavikku.“

Kas lasteaias esinevaid viirusinfektsioone saab üldse ära hoida?

„Kuidas ka ei püüaks, on lasteaed erinevate viirusinfektsioonide kasvulava, nii võib lasteaialaps põdeda aasta jooksul 6–8 erinevat nakkust.

Haigus on muidugi paha, kuid asja hea külg on see, et nii saadakse parem immuunsus paljude eri nakkuste suhtes. Haiguste põdemine hilisemas koolieas raskendab õpingutes edasijõudmist.“