Esimesel hetkel kõlab minu jaoks veidi kummaliselt, et kaheksa kilogrammi kaaluv tekk peaks aitama kaasa heale unele. Kui ma ei maga hästi juba tavalise tekiga, kuidas peaksin uinuma, mingi raskus kehal? Niisiis otsustan tekki proovida päris suure huviga – kas ta siis aitab mingi imenipiga või mitte?

Lähen tavapärase poole ühe asemel magama kolmveerand kaheteistkümne paiku. Minu häda on see, et ei jää kuidagi õhtuti magama ja kui uni on kõige magusam, heliseb äratuskell. Ma ei maga ennast tavaliselt välja ja tööl olen uimane.

Ei saa öelda, et ma paari minutiga uinun, kuid siiski tavapärasest veidi varem. Ma ei ole kindel, kas selle põhjuseks oli tekk või see, et ma lähen seekord varem voodisse. Positiivne üllatus on aga see, et ärkan hommikul äratuskella peale. Tavaliselt käin öösel mitu korda vetsus või vett joomas ning virgun aeg-ajalt ka hirmus, et olen sisse maganud (aga tegelikult on kell umbes neli hommikul). Näen paju unenägusid, nii mõnigi neist häiriv. Mu uni on tavaliselt rahutu, kuid täna magasin kui beebi.

Loomulikult pole ma ainus taolise probleemi all kannataja, minu saatusekaaslasi on maailmas miljoneid. Peaaegu 50% elanikkonnast kannatab elu jooksul erinevate unehäirete all (nendest pooled on stressis või depressioonis) ja kroonilist unetust esineb umbes 10% inimestest. 2,7 % elanikkonnast (Eestis umbes 27 000) tarbib igapäevaselt unerohtusid või und soodustavaid ravimeid. Unetust on nimetatud tänapäeva uueks epideemiaks, mis mõjutab oluliselt meie tervist, emotsioone, töövõimet ja kehakaalu.

(Meeli-Kyttim)

Kusagil kolmandaks päevaks olen raskustekiga ära harjunud ja reaalselt tunnen, kuidas keha läheb lõdvaks. UneRuno teki raskus mõjub pehmelt nagu kellegi kallistus – kaisus jääd ju alati paremini magama. Samuti meenutab see veneaegseid vatitekke, mille sisse oli ülimalt mõnus kerra tõmmata.

Jään nüüd magama umbes kümme minutit pärast voodisse minekut, mis on minu puhul ülihea tulemus. Voodis vähkremise võib ka UneRuno tekiga ära unustada – see on lihtsalt nii raske, et sinu jaoks poleks vähkremine mugav! Ja niimoodi ilma liigse vähkremiseta see uni tulebki!

Miks aga tekk nii raske on? Selgub, et raskuse asetamine kehale mõjub rahustavalt ja lõõgastavalt – surve soodustab kehas õnne- ja rahuloluhormoonide melatoniini ja serotoniini tootmist. Stressihormooni kortisooli tase langeb ning inimene rahuneb ja uinub kiiremini. Tekki saab kasutada nii päevasel ajal rahunemiseks kui ka terve öö hea une soodustamiseks.

Teki saab väikeseks rullida

UneRuno on tõeliselt mõnus vahend nii unehäiretega inimestele (nagu mina) kui ka neile, kes hindavad lõdvestumist ja lõõgastumist. Minul on pärast selle teki kasutama hakkamist magamamineku foobia asendanud hoopis ootusärevusega tuduaja ojas. Et ma saan välja puhata. Et mul on hea olla. Ma pole vist aastaid töönädala sees nii hästi maganud. Muide – oluline on ka hommikul ärgates rohkem vett juua, sest raske teki tõttu aeglustub kehas vereringe.

Kuna alles hiljuti keerati kella ja unetunde jäi sellevõrra vähemaks, võib eeldada, et see rikkus unerütmi veelgi. Enamasti on ikka nii, et esimesed päevad on mul päris raske õigel ajal magama jääda ja siis üles ärgata. UneRuno tekiga magamine leevendas mu uneprobleeme.

Samuti tundub mulle, et spetsiaalse tekiga magamine vähendas märgatavalt pidevaid kaela- ja seljapingeid, mida tekitab pidev arvuti taga istumine. Kui ei oleks tundnud, siis päriselt ei usukski. Tõeliselt lõõgastav ja peaaegu et raviv kogemus.

Öeldi küll, et tegemist on üheinimesetekiga, aga tegelikult mahtusime mehega kahekesi kenasti sinna alla ära. Oleneb ju, kui palju ruumi igaüks nõuab, eks ole :) Kusjuures tema ei tundnud absoluutselt, et tegemist oleks raske tekiga. Küllap tunnetab seda rohkem õrn naisterahvas.

Kuigi tekk on suur ja kaalub kaheksa kilogrammi, siis saab selle väikeseks rullida, et ta ei võtaks kodus palju ruumi. Tegemist on originaalse sünnipäevakingiga mõnele lähedasele, kelle kohta tead, et ta vaevleb unehäirete küüsis. Hea uni on suurepärane kingitus!

(Meeli-Kyttim)

Raskustekkide rahustav mõju on teaduslikult tõestatud

Eesti ettevõte UneRuno toodab Baltimaades ainulaadseid raskustekke, mis on loodud peamiselt unehäirete ja ärevushäirete leevendamiseks. Raskeid tekke ja analoogseid tooteid on aastaid kasutatud nii meditsiini- kui ka teraapiavaldkonnas. USA-s on tehtud mitmeid teadusuuringuid, mis kinnitavad tekkide rahustavat mõju. Tänaseks on need une- ja ärevushäiretega inimeste seas aina rohkem populaarsust võitmas. Toodet võivad kasutada nii täiskasvanud kui lapsed ja näiteks mitmed Eesti lasteaiad kasutavad tekki sahmerdavate laste ärevuse leevendamiseks lõunatunnil.

Raskusteki kasutusalad on unehäired, stress, ärevushäired, rahutute jalgade sündroom, dementsus ja autism. Teki kasutamist peab eelnevalt arstiga kooskõlastama ja jälgima, kui kasutajal on hingamispuudulikkus, südamepuudulikkus või puudub võime tekki iseseisvalt eemaldada (imikud, halvatus jms).

Tekid on saadaval vahemikus 4-10 kg, kuid eritellimusel valmistatakse ka raskemaid tekke (kuni 12 kg). Unehäirete leevendamiseks on soovituslik kasutada tekki, mille raskus on 10-15% kasutaja kehakaalust (näide: 60 kg inimesele sobib 6-7 kg tekk), aga sageli eelistatakse veel raskemat tekki. Päevaseks või õhtuseks kiireks rahunemiseks on parem kasutada paar kilo raskemat tekki (näide: 60 kg inimesele sobib 8-10 kg tekk).

UneRuno tekid on saadaval kahes mõõdus – suurele inimesele 150x200 cm ja lastele 105x140 cm.

Raskustäiteks on võimalik valida kergesti hooldatavad ja sertifitseeritud allergiavabad polüetüleengraanulid või naturaalsema koostise eelistajatele kirsikivid. Tekk ise on 100% naturaalsest puuvillast ning soojustäiteks on kasutatud naturaalset, niiskust imavat ja hingavat lyocell kiudu.

UneRuno raskustekid teeb unikaalseks nende funktsionaalsus – raskustorusid saab tekist pesemise ajaks eemaldada. Samuti võimaldab see soovi korral tekile raskust juurde lisada või vähemaks võtta, ilma et peaks ostma uue toote.

UneRuno tekid valmivad Eestis ja nende valmistamisel kasutatakse erivajadustega inimeste abi, et panustada erivajadustega inimeste tööhõivesse.

Tekkis huvi? Vaata täpsemalt SIIT!