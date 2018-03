Paljud naised on aastaid elanud teadmises, et kartul, riis ja leib teevad paksuks. Tegelikult annavad tärkliserikkad ja suure süsivesikutesisaldusega toiduained kiiresti täiskõhutunde ja muudavad energiliseks. Pealegi sisaldab enamik tärkliserikkaid toiduaineid tähtsaid vitamiine ja mineraale (B-rühma vitamiine, rauda, kaltsiumi). Tärkliserikkaid toiduaineid tuleb süüa mõõdukalt, neile kuulub tasakaalustatud menüüs tähtis osa.

Õhtul hilja süües muutub toit otsekohe rasvaks

Söömiskellaaeg ei mõjuta seda, mis kaloritega kõhus juhtuma hakkab. Kui sa päeva jooksul korralikult söönud pole, ei anna ka hilisõhtune söömine sulle rohkem lisakilosid, kui seda kella kuuene söögikord teinuks. Kui sa oled aga päeva jooksul tugevalt söönud ja näksid veel ka hilisõhtul, võid küll kilosid juurde saada.

Parem oleks siiski päeva peamist söögikorda hilisõhtule mitte lükata - seedimisega võib tekkida raskusi, mis ei lase uinuda.

Hommikusöögist loobumine aitab kaalust alla võtta

Ohtlik vale! Kui sa pole hommikul söönud, tunned enne lõunat nälga ja asud seda esimese ettejuhtuva asja - näiteks rasvaste küpsistega - kustutama. Pealegi põhjustab päeva alustamine tühja kõhuga peavalu ja ärritust. Uurimised on tõestanud, et lastel, kes söömata kooli lähevad, on kehvem õppeedukus kui neil, kel hommikueine kindlalt päevakavas. Täisteraleib, puuvili ja puder hoiavad sind kaloririkkaist näljanäksidest eemal.

Parim viis kaalus alla võtta on minna rangele dieedile

Kui võtad kaalus alla järsku, toimub see paljuski organismi veekaotuse arvel. Niipea, kui pöördud tagasi oma harjumuspärase menüü juurde, hakkavad lisakilod kiiresti kogunema - organismil on äsjased näguripäevad veel hästi meeles.

Lisaks toidusedeli revideerimisele leia endale meelepärast kehalist tegevust - suvi on selleks nagu loodud.

Väherasvased toiduained ei aja paksuks

Vähese rasvasisaldusega toiduained ei tarvitse veel sugugi väikese kalorsusega olla. Kui sa sööd näiteks light-juustuvõileiba koos salatiga, millele on lisatud väherasvast majoneesi, ja lõpuks maiustad väherasvase jäätisega, saad sellest kõigest üsna palju nii rasva kui kaloreid. Kui sa siis nosid veel krõpse ka, kogud rohkem kaloreid kui korralikust lõunasöögist.

Rasva tuleb iga hinna eest vältida

On tõsi, et rasvas on palju kaloreid, kuid seda menüüst täielikult välja lülitada pole õige. Rasval on tasakaalustatud menüüs ja tervislikus toitumises tähtis osa. Toitumisspetsialistide soovituse järgi võiks rasvast saada kuni 35% kaloritest. Vähenda rasvasisaldust oma igapäevamenüüs, kuid ära loobu neist täielikult.

Oliivi- ja päevalilleõli ajavad vähem paksuks kui searasv, või ja seapekk

Rasv on rasv - loomsed rasvad pole rasvasemad kui taimsed, küll aga on viimased tervislikumad. Loomsetes rasvades sisalduvad küllastunud rasvad tõstavad vere kolesteroolitaset ning suurendavad seeläbi südame ja veresoonkonna haiguste riski, mõnedel andmetel ka vähiriski. Kuigi oliivi- ja päevalilleõli on südamesõbralikud, on nad figuurile sama ohtlikud kui loomsed rasvad. Sellegipoolest eelista toiduvalmistamisel alati küllastumata ehk taimseid rasvu.

Ära söö ühe toidukorra ajal proteiini ja süsivesikuid

See arvamus läheb risti vastu tervisliku toitumise põhireeglitega. Erinevates toiduainegruppides leiduvad toitained aitavad kaasa seedimisele. Kui organism saab koos süsivesikutega B-rühma vitamiine, aitavad viimased organismil ära kasutada proteiinis sisalduvaid aminohappeid.

Alkohol on tervisele hea

Teadlased on küll veendunud, et veidi alkoholi tuleb tervisele kasuks, aidates vältida ateroskleroosi, kuid ükski uurimus pole suutnud tõestada, kui palju on see „veidi“. Enamik meedikuid on nõus, et maksimaalne ohutu alkoholihulk päevas on naistel 2 ühikut (näiteks 2 väikest klaasi veini) ja meestel 3 ühikut. USA teadlaste hiljutised uurimised aga näitavad, et alkoholist on kasu ainult nende inimeste tervisele, kellel on keskmisest suurem lipoproteiini tihedus. Pealegi on risk, et kui n.-ö. lubatud piir ületatakse, mõjub alkohol halvasti maksale ja maole ning lõpuks tekitab ka raskusi kaaluga (erilised kaloripommid on liköörid!). Ära püüa ennast vabandada sellega, et pruugid alkoholi tervise nimel.

Ma ei söö peaaegu üldse, aga liigsed kilod ei kao ometi

See on üks sagedasemaid paksukeste kurtmisi. Kuid ära unusta ka toidu maitsmist valmistamise ajal; laste taldrikutele jäänud palukesi, mida tundub patt olevat ära visata; paari klaasi alkoholi peol; õlut saunaõhtul; peotäit küpsised, mida oled telerit vaadates harjunud krõbistama, jne. Kõik need ampsud annavad hämmastaval hulgal lisakaloreid. Kirjuta kolm päeva kõik üles, mida suhu pistad. Pane tähele - seda nimekirja üle lugedes ei usu sa oma silmi!