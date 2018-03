Women´s Health toob välja viis tegevust, mida saaksime teha, et olla rohkem puhanud ja energiline.

Kuigi me võime järgida kõiki tervislike eluviiside põhimõtteid, võib ikkagi juhtuda, et väsimus murrab meid maha. Mida siis teha?

Ka piisav toitumine või liikumine ei aita sul energilisena püsida, kui magad öösiti vaid mõned tunnid. Kõige parem vahend sinu kehale energia saamiseks on piisav uni, sest aitab su kehal kõik eesmärgid täidetud saada. Tihti paneb meie eluviis meid küll teistpidi toimima, kuid siis tasuks endale siiski teadvustada, et piisav uni tagab meile kõik eluks vajaliku.

Vali näkse hoolikamalt

Me kõik soovime end premeerida, kuid hilisõhtune näksimine teeb meie organismile pigem liiga, sest kuigi annab suhkur meile algselt energiat, siis paari tunni pärast on see kadunud. Seega oleks sul mõistlik tarbida pigem midagi, mis oleks maitsev, väheste süsivesikutega ja proteiinirikas.

Tarbi vedelikku

Kas teadsid, et vedeliku sagedasem tarbimine aitab kehale energiat anda ning suudab ka tuju parandad? Seega joo isegi siis, kui tunned, et sa ei ole otseselt janune.

Mediteeri

Sinu keha heaolu algab eelkõige ka sinu vaimsest tervisest. Tegele mediteerimisega, sest see aitab sul ka kiiretes oludes fookuses püsida.

Tee igale sammule ettevalmistus