Pühapäeval läheb taas terve Euroopa üle suveajale, mil kella tuleb tund aega edasi keerata. Paljudel lööb kella keeramine täielikult sassi unerežiimi. Millised lihtsad mobiilirakendused aitavad sellisel juhul tagada kvaliteetse une ja vähendada kellakeeramisest organismile tekkivat stressi?



Suveaja kasutamist on põhjendatud loodusliku valguse ratsionaalsemast kasutamisest saadava elektrienergia kokkuhoiuga ning eesmärgiga toetada Euroopa Liidu siseturu efektiivsemat funktsioneerimist. Väidetavalt tuli esimesena ideega kella keeramisest välja USA president Benjamin Franklin juba aastal 1784. Sellel ajal küll elektrit polnud, kuid ettepaneku eesmärk oli kokku hoida küünalde pealt.



Paljudele valmistab aga kaks korda aastas kella keeramine füsioloogilisi probleeme, kuna lööb täielikult sassi unerežiimi. Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma valis välja viis rakendust, mis aitavad sujuvamalt kellakeeramist üle elada ning abistavad ka niisama unevaeguse käes vaevlejaid.



1. Sleep as Android

Tark äratuskell, mis jälgib sinu telefoni või muude kantavate sensorte abil unetsükleid ja äratab üles just õigel hetkel, et hommikul poleks väsimust ega järsku ärkamist.



„Rakenduse kasutegur on tunduvalt suurem, kui kasutada seda koos nutikella või aktiivsusmonitoriga,“ lisas Antti Aasma. „Kui läheneb üles tõusmiseks määratud aeg, äratab nutikell magajat õrnalt käe peal vibreerides.”



2. i-Pillow

Põhimõte on eelmisega sarnane, kuid äpi algoritm kasutab eelkõige nutiseadme liikumis- ja heliandureid, et täpselt määratleda inimese unerütmid pea ja rindkere liikumise järgi. Rakendus annab ülevaate unetsüklitest ning äratab õigel hetkel ja järk-järgult.



„Lisaks äratamisele annab äpp hea ülevaate une statistikast ja kvaliteedist, mida saab ka teiste äpi kasutajate tulemustega võrrelda. Tervise jälgimise seisukohast on see päris oluline tegur,“ kommenteeris Aasma.



3. Digipill

Digipill on digitaalne rohukarp, kust saab vastavalt situatsioonile valida sobiva „tableti“. Erinevate helide abil lubab rakendus parandada magamatust, vähendada stressi, suurendada motivatsiooni ja rahustada.



Antti Aasma: „See rakendus on mõeldud rohkemaks, kui ainult hea une tagamiseks, kuid kindlasti on paljudele abiks just magama jäämisel. Rakendus kasutab palju erinevaid helisid, muusikat ning suurima efekti saavutamiseks eeldab heade kõrvaklappide või kõlarite olemasolu.“



4. Pzizz

Rakendus lubab kasutaja panna kiiresti magama, kasutades selleks spetsiaalselt välja töötatud psühhoakustika vahendeid. Erinevate helikombinatsioonide, häälte ja muusika abil toob äpp une kõigest lihtsa nupule vajutamisega. Väidetavalt on rakendusest unetuse puhul abi saanud isegi NBA staar Roy Hibbert.



„Pzizz on lisaks kvaliteetsema une toomisele hea ka näiteks niisama lõõgastumiseks või näiteks töötamise/õppimise ajal parema fookuse saavutamiseks, Rakendusest tarvitseb vaid valida, milleks helisid kasutada soovid ning äpp otsustab ise, kas tahab sulle klaverit ette mängida või mõjutada sind muudmoodi,“ märkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.



5. Rain Sounds – Sleep & Relax

Rakendus pakub laia valikut vihmasajuhelisid, mis lubavad kuulajale tuua kiire ja rahuliku une. Kui sulle meeldib vaikne uduvihm või äikesetorm, siis selle äpi abil leiad endale une taustal kuulamiseks kindlasti sobiva variandi. Aasma lisas, et tegelikult on sarnaseid helirakendusi mitmeid, mis lasevad kuulata helisid merekohinast veevulina ning praksuvate leekideni.