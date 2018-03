„Me loome helisid küll nagu iga teine muusik, produtsent või helilooja, aga erinevus on ettevalmistuses: kuidas minnakse, milline on ruum, kus ollakse. Instrumendid, mida kasutakse ja hääled, mida luuakse – see ongi peamine erinevus tavakontserdi ja helirännaku vahel,“ lisab ta.

Teisisõnu on see võimalus turvalises keskkonnas oma allasurutud emotsioonidega tegelda. Retk aitab teadvustada ja kogeda sõlmpunkte, mis juba täna tähelepanu vajavad.

Mis on helirännak, saab kogeda Tallinna südames asuvas Tao keskuses. Üks seanssidest toimub juba täna. Kuid rännakuid toimub teisteski Eesti linnades.

Kui on soov seda enda peal katsetada, soovitab Afanasjevi kohale tulla nii puhta lehena kui võimalik ja kõigel endaga toimuda lasta - ruum on ette valmistatud ja matid maas. „Helirännak on ühendusüritus, kus nautida helisid ja vaadata endasse. Rännak lõpeb juturingiga, et juua teed ja vestelda sellest, kus keegi oma elus parasjagu on,“ selgitab ta toimuvat.