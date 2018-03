Menopaus on loomulik etapp naise elus, mis tähistab munasarjade tegevuse lõppemist ja sellega seotult menstruatsioonide lakkamist. Keskmiselt jõuab naine menopausi 50–51 aastaselt, kuid see võib toimuda ka varem, näiteks erinevate haiguste või kasutatavate ravimite tõttu. Seega elab keskmine naine üle kolmandiku oma elust postmenopausis.



Dermatoveneroloog dr Kairi Nurm sõnul on sümptomite tekke algus, lõpp ja intensiivsus aga väga individuaalsed. “Kui mõni naine kogeb vaid menstruatsioonide lõppemist, võib teine kannatada aastaid erinevate vaevuste käes. Enamasti on klimakteerilised vaevused kerged ja piirduvad paari-kolme aastaga, kuid võivad kesta ka üle viie aasta ja naise elu väga tõsiselt häirida,” räägib Kairi Nurm. Milliseks see periood naise elus kujuneb, sõltub nii pärilikest faktoritest kui ka elustiilist.

Millised on peamised sümptomid?

Klimakteerilisi vaevusi soodustavad stress, vähene liikumine, ebapiisav uni ja ülekaal. „Üleminekueale iseloomulikeks sümptomiteks peetakse lisaks menstruatsioonide ärajäämisele ka kuumahooge ja öist higistamist, mis esinevad 2/3-l naistest. Lisaks võib esineda unetust, kaalumuutusi, rindade valulikkust, peavalusid, südamekloppimist, libiido langust, tupekuivust ja -sügelust,” loetleb Nurm. „Kui klimakteeriumiga seotud muutused tavaliselt ajaga kaovad, siis näiteks põhiainevahetuse aeglustumine, luutiheduse vähenemine, sellest tingitud osteoporoos ja naha elastsuse vähenemine on püsiva iseloomuga. Sageli esineb ka erinevaid meeleoluhäireid, ärevust, tujukust, keskendumisvõime vähenemist, hajameelsust ja depressiooni,” selgitab Nurm.



Menopausi tekkel suureneb ka südame- ja veresoonkonna haiguste tekke risk. Võimalike kaebuste loetelu on pikk. Alati ei oska naised muutusi kehas seostada üleminekuperioodiga ja pöörduvad oma muredega mitmesuguste eriarstide poole. Kõik need probleemid on tingitud munasarjades toodetavate hormoonide östrogeeni ja gestageeni taseme järsust langusest.

Dr Nurm sõnul on nahk meie suurima elundina samuti märkimisväärselt mõjutatatud menopausis toimuvatest hormonaalsetest muutustest. „Östrogeen on kaasatud naha normaalsete funktsioonide toimimisse nahas asuvate östrogeenretseptorite tõttu. Mõjutatud saavad seeläbi erinevad võtmerakud. Östrogeenivaegus põhjustab nahas kollageeni ehk naha toestruktuuri vähenenud tootmist, mille tõttu kaotab nahk elastsuse ja tekivad kortsud. Lisaks võib see tekitada glükoosaminoglükaanide sisalduse muutust, naha veesidumisvõime ja turgori vähenemist, rasunäärmete töö vähenemisest põhjustatud nahakuivust ja nahasügelust, naha õhenemist ja halba paranemisvõimet, soovimatut karvakasvu näopiirkonnas ja juuste hõrenemist,” kirjeldab Nurm. Ühtlasi võib esineda pigmendirakkude ehk melanotsüütide arvu vähenemisest ja ebaühtlasest jaotusest tekkivaid pigmentatsiooni muutuseid ning vähenenud kaitsevõimet päikesekiirguse suhtes, mis suurendab nahakasvajate tekke riski. Õnneks on Nurmi kinnitusel kõikidele nendele probleemidele olemas lahendused.

Leevendust saab õigete toodetega

Benu Apteegi proviisor Virge Sokk sõnul on apteegi käsimüügis saadaval lai valik klimakteerilisi vaevusi leevendavaid looduslikke preparaate. „Naistel, kellel on tugevalt elukvaliteeti häirivad sümptomid, tuleks pöörduda günekoloogi vastuvõtule. Günekoloog saab vajadusel määrata hormoonasendusravi, mida on tänapäeval võimalik manustada erineval viisil: suu, naha või tupe kaudu,” juhendab proviisor Sokk. Menopausis kasutatav ravi, eriti hormoonasendusravi, omab mõju ka naha baaskomponentidele ja struktuuridele, pidurdades naha vananemise protsessi.



Naha menopausaalsete ja ealiste muutuste pidurdamiseks soovitab Nurm kasutada tooteid, mis soodustavad kollageeni ja glükoosaminoglükaanide sünteesi (retinoidid, antioksüdandid, hüaluroonhape, peptiidid). “Veel võiks kasutada AHA-d ja BHA-d sisaldavaid tooteid, mis soodustavad surnud naharakkude eemaldumist ja epidermise paksenemist. Alustada tuleks naha regulaarse niisutamise ja erinevate hooldustega, eelistades leebeid nahasõbralikke puhastustooteid. Vajalikud on ka naha regulaarne niisutamine, leebed puhastustooted ja hooldused,” selgitab Sokk.



Proviisor paneb lõpetuseks südamele, et kõigil üleminekuikka jõudnud naistel on soovitatav kasutada toidulisanditena D-vitamiini, kaltsiumi, oomega 3 rasvhappeid, antioksüdante, magneesiumi ja B-grupi vitamiine.

Väga oluline roll sümptomite leevendamisel on füüsilisel aktiivsusel, balansseeritud toitumisel, piisaval unel ja stressitaseme madalal hoidmisel. Ei suitsule ja alkoholile!