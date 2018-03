* Ära kiirusta ja treeni mõõdukalt. Kui proovid teha kõike liiga palju ja kiiresti, tabab sind varem või hiljem mõni spordivigastus. Kui sa ei ole pikalt trenni teinud, siis tuleks oma vormi ja võimete suhtes realistlik olla. Parem on aeglaselt ja rahulikult areneda, oma keha kuulata. Ära painuta liiga kaugele, ära tõsta liiga raskeid raskusi. Kui kurnad keha ja sunnid ta tegema võimatut, siis viib see ainult vigastusteni.

* Ära unusta hingamist. Hingamine on väga oluline, kuid inimesed kipuvad seda trenni tehes unustama. Eriti algajad, kirjutab Go Fit Stay Fit. Võta aega ja hinga enne igat uut harjutust 10 korda sügavalt. Kui teed trenni, siis ära hoia hinge kinni.

Treening on asendamatu kaaslane, kui soovid ülekilodest vabaneda. Seejuures hoidu siin väljatoodud kuuest saatuslikust veast, mis võivad su kaalulangetusplaanid nurjata.

* Ära unusta eesmärke püstitada. On selge, et liiga palju ja ebareaalseid ootusi/eesmärke pole kunagi hea. Kui sul aga eesmärgid puuduvad, siis pole pikemas perspektiivis ka sellest kasu. Alusta rahulikult ja mõtle, milline tahaksid olla 2 kuu möödudes? Milline 6 kuu möödudes? Võid ju alustada trenni sellega, et teed 3 kätekõverdust, kuid iga nädal suurendad seda arvu. Siis mingi hetk muudad oma treeningrutiini ja siis kordad jälle tehtut.