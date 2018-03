Pärast trenni võib kõht olla väga tühi ning ahvatlus millegi kiire ja hea järele haarata suur. Kuid pea sellega hoogu - vähemalt need neli toitu sulle pärast rasket trenni küll head ei tee.

* Toored köögiviljad on oma olemuselt toitaineterikkad ja tervislikud, kuid pärast rasket trenni pole need su jaoks piisavalt toekad, kirjutab iDiva. Kui köögiviljad on su lemmikud, kasta neid vähemalt energia saamiseks ja ainevahetuse tööle ergutamiseks valgurikkasse dipikastmesse.

* Magusad gaseeritud joogid aeglustavad ainevahetust, sest neis on kõrge suhkrusisaldus. Eelista puhast vett.

* Soolased snäkid tunduvad ahvatlevad, kuid need on soolarikkad ja see viib organismist kaaliumi välja. Organismi tõrgeteta toimimiseks on seda ainet aga väga tarvis.

* Maiustused ei aita sind pärast trenni kuidagi. Nende toiteväärtus on kehv ja kaloreid jälle liiga palju.