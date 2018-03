Kui sul on korraga sada asja käsil, võib ainuüksi mõte puhkusest tunduda hullumeelsena. Kuid tasub meeles pidada, et ilma puhkuseta töörabamine on tulemuslik vaid mingil ajaperioodil.

Et jaksu jaguks kauemaks, tuleb õppida puhkama ka lühikese aja jooksul. Huffington Post toob välja kaheksa tegevust, mis aitavad ka lühikese ajaga korralikult puhata.

• Tee interneti kasutamisse paus. Vähenda sotsiaalmeedias viibimise aega ning interneti kasutamise aega kasvõi pool tundi päevas.