Tihti usutakse, et küünte närimine tähendab närvilisust, ärevust ja ebakindlust. Hiljutine uuring seostab küünte närimise aga ka iseloomujoontega.

Ajakirjas Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry avaldatud uurimus väidab nimelt, et küüsi närivad inimesed on üsna tõenäoliselt perfektsionistid. Sellisele tulemusele jõuti pärast uuringut, milles osales 48 inimest, kirjutab Good Housekeeping. Pooled neist olid kroonilised küünte närijad.

Jah, võiks ju eeldada, et perfektsionistil on laitmatult kaunis maniküür, kuid see ei ole nii. Nad on enamasti nii tulemustele orienteeritud, et ei suuda lõõgastuda ja töötavad üle. Kuna nad ei suuda oma eesmärke täita, muutuvad nad kannatamatuks ning rahulolematuks ning see panebki neid küüsi närima.