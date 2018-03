Paljud oma kehakaalu pärast muretsevad inimesed kardavad nisutooteid ja kartulit, kuid teadlaste sõnul on see hirm asjatu.

Rahvastiku värske toitumisuuringu järgi saavad eestlased umbes veerandi kaloritest tärkliserikastest toitudest – kartulist, nisutoodetest, riisist ja leivast, kirjutab Eesti Päevaleht. Soovitus aga oleks saada sealt kolmandik, leiab teisipäeval uuringut tutvustav tervise arengu instituut (TAI).

TAI vanemteaduri Eha Nurga sõnul on hirm, et nisutoodete ja kartulite söömine teeb paksuks, asjatu. „Kartulit ei pea üldse kartma, eriti praegusel vitamiinivaesel ajal, kui kartul on üks tähtsamaid kohalikke toiduaineid," kinnitab Nurk, kuid täpsustab siiski, et vältima peaks praekartuleid, friikartuleid ja kartulikrõpse.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.