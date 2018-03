Kui sind kimbutavad unehäired või on ette näha unetut ööd, püüa õhtul hilja vähem süüa, soovitavad teadlased. Siis suudad ka järgmisel päeval teha keskendumist nõudvaid ülesandeid.

Sellise soovituse koostasid teadlased pärast uuringut, mille käigus said 44 21 - 50 aastast vabatahtlikku katsealust kolme päeva jooksul piiramatult süüa, kuid öösiti vaid neli tundi magada. Neljandal ööl said pooled neist endiselt piiramatult süüa, ülejäänud aga alates kella kümnest õhtul kuni magamaminekuni vaid vett, kirjutab Web MD.

Igal öösel testiti uuritavate mälu, mõtlemisvõimet, unisust, stressitaset ja tuju.

Ilmnes, et neil, kes neljandal õhtul paastusid, oli parem reaktsiooniaeg ja neil oli vähem tähelepanuhäireid võrreldes nendega, kes sõid ka hilja õhtul.

Ka on teadlased leidnud, et inimesed kipuvad vähe maganuna rohkem sööma. See on aga kiirtee paksuksminekuni, sest unepuuduses inimestel on aeglasem ainevahetus.