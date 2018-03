2. Rasvane kala. Iga rasv pole halb rasv. Kindlasti pole halb korralik rasvane kala, näiteks sardiinid, makrell, värske tuunikala. Need hoiavad naha niiskustasakaalu ja annavad sellele terve välimuse, seda tänu kalas peituvale oomega-3 rasvhappele.

Kui pärast pikka talve on silmaalused paistes ja jume kisub halliks, ei saa sa ilmselgelt ka toidust kõiki vajalikke aineid. Vaata menüü üle, kas sa ikka sööd neid tosinat toitu, mis võiksid sinu välimust veidigi turgutada?

11. Brasiilia pähklid on paksult seleeni täis ja aitavad nii võidelda akne ja nahahaigustega. Mineraalid aitavad nahka elastsemaks muuta ja kollageenivarusid hoida.

8. Vesikress ei pruugi samuti olla maitselt su esimene eelistus päevases menüüs, kuid kuna vesikress aitab ravida ekseemi ja muid lööbeid, võiks see C-vitamiinirikas salatiline siiski aeg-ajalt leida tee su toidulauale.

7. Kaer on tulvil B-vitamiini, samuti saab sellest ja soojast veest valmistada suurepärase, tervisliku nahakoorija. Kanna segu nahale, lase kümme minutit mõjuda ja loputa maha.

6. Kõrvitsaseemned on täis tsinki, mis aitab ravitseda kahjustatud nahka. Neid pole vaja süüa palju - lisa vaid peotäis oma igapäevsesse menüüsse, söö neid näiteks pudruga või niisama vahepalaks, ja tulemusi näed õige pea!

5. Spargel ei ole maitselt ilmselt paljude lemmik, kuid kord nädalas einele lisatuna aitab see jagu saada väsimusest, kahvatusest, õhupuudusest ja muudest tervisehädadest. See B-vitamiini pungil täis vili aitab samuti nahka niisutada.

4. Tume šokolaad sisaldab flavonoide, mis jätavad naha pehmeks ja pakuvad kaitset päikese kahjulike mõjude eest. Nii et lase hea maitsta, aga mõistagi mõõdukalt!

12. Avokaado hoiab kolesteroolitaseme madala ja vererõhu normis, kuid kuna see sisaldab palju kasulikke rasvhappeid ja C- ning E-vitamiine, aitab see ka nahka niisutada.