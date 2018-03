Okserefleks võib olla keha kaitsereaktsioon, kuid ka mõnede tõbede või ravimite kasutamise kõrvalnäht. Miks tekib see tagumisi hambaid puhastades?

Hammaste puhastamisel tekkiv kramplik öökimine on tõenäoliselt neelupiirkonna psühhogeenset päritolu reaktsioon, kirjutab Kodutohter, et täiskasvanute üldnarkoosis tehtud hambaravi põhjuseks 15 % juhtudest on ülierk okserefleks.

Olukorda on võimalik leevendada treenides ehk päev-päevalt tasapisi puhastamisega neelule lähemale liikudes, mõnikord on abi ka ravimitest, mille kirjutab välja perearst.