Igapäevaselt ringi liikudes on üha enam märgata, et täiskasvanud inimestel esinevad akneprobleemid. Millest see tuleneb?

Varasemalt oli seda märksa vähem tõepoolest. See probleem kasvab iga aastaga. Eelkõige on see tingitud keskkonnamuutustest, aga ka näiteks geenidest. Täiskasvanute akne on hormoonsõltuv, mis algab või halveneb täiskasvanueas.

Kas aknest on võimalik ka täielikult vabaneda?

Kindlasti on, aga kuidas, sõltub sellest, kui tõsise probleemiga on tegu. Tõsisemate juhtumite korral on vaja appi võtta retseptiravimid.

Kõige tähtsam faktor, millele tähelepanu pöörata, on õige, oma nahatüübile ja vanusele sobivate nahahooldustoodete kasutamine. Selleks saab abi apteekrilt või nahaarstilt.

Teine teema, mis ilmselt puudutab kõiki naisi on kortsud. Kas tänapäevaste vahenditega ja ilma kirurgilise sekkumiseta, on võimalik kortsudest vabaneda?

Kortsudest täielikult vabaneda pole võimalik. Vananemine on loomulik protsess, mis juhtub igaühega. Oluline on mõista, kuidas seda protsessi aeglustada. Kõige olulisemad ja põhilisemad asjad, mida silmas pidada on niisutamine ja päikesekaitse. Dermakosmeetika võimaldab vananemistunnuseid edasi lükata ja naha olukorda parandada, aga mitte lõputult.

Millal oleks õige aeg kortsukreemidega tutvust teha?

Minu isiklik seisukoht on see, et ei ole kindlat vanust, millal võiks alustada. Kõik oleneb inimesest ja tema nahatüübist. On nii neid, kes tahavad juba varastes 20ndates eluaastates alustada kui ka neid, kes alustavad 40-aastaselt. See on igaühe vaba valik ja siinkohal on raske mingeid soovitusi anda. Igaüks peab ise tunnetama, millal ja kas tal on seda vaja.

Väga palju on räägitud ka sellest, et üha nooremad naised kasutavad vananemisvastaseid tooteid. Millest see tuleneb?

Üha enam noori naisi tõepoolest teevad seda, kuigi vajadust veel pole. Ka nooremaealistel on võtmesõna taaskord korralik ja õige nahahooldus, mis algab näonaha niisutamisest, päikesekaitsest ja korralikest puhastusvahenditest. Esialgu pole rohkemat vaja.

Mis puudutab nahahooldust, siis mida soovitate Eesti naistele?

Eestis on talvel üsna külm kliima, mis muudab naha kuivaks. Sageli esineb siinsetel inimestel atoopilist nahka ja nahakuivust ning allergilisi reaktsioone. Seetõttu on ülioluline naha niisutamine. Nagu ka kõikidele teistele naistele, soovitan eelkõige pöörata tähelepanu naha puhastamisele. Tasuks minna apteeki ja uurida, mis tooted sobivad just teie nahale.