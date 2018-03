"Kui ikka vanema ütleb, et too poest midagi magusat, tulebki nii teha," rääkis TÜ emeriitdotsent Mai Maser, et eakad inimesed peavad kompenseerima toiduga oma jõudluse kahanemist. Maseri sõnul ei tohiks samas mitte ühtegi toidugruppi üle tähtsustada – meie organism vajab kõiki teada-tuntud toiduaineid, ehkki mõnda neist vähem või rohkem, kui meile meeldiks.

„Toidupüramiidi tipus on ka maiustused,“ rääkis Mai Maser eile Tartu Ülikooli ja Tere ASi Helluse konverentsil „Mikrobioota ja funktsionaalne toit“, „Kui arstid tegelevad patsientidega, on neilegi parem selgitada, et kõik vajaliku saab kätte toiduga ja mingeid lisandeid pole vaja juurde süüa. Uus toidupüramiid näitab, kui mitmekesine peab meie toidulaud tegelikult olema.“

See, mida ja kui palju on inimesel mõistlik süüa, sõltub aga Mai Maseri sõnul mitte üksnes vanusest, vaid ka igast indiviidist eraldi. „Mida nooremad inimesed on, seda rohkem juhinduvad nad oma vanemate koostatud toidulauast, tasapisi kujunevad välja tavad, mida süüakse rohkem ja mis on liiga võõrapärane. Varieerub see, mida valib laps, keskealine ja eakas. Samuti on erinevad inimesed, nii nende haigused, isu, geneetika kui ka mikroobide kooslus. Anda kõigile korraga toitumissoovitusi pole niisiis sugugi lihtne.“