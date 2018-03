Kui selg valutab, tuleks valuvaigistite neelamise asemel hoopiski end liigutada.

Sedaviisi soovitab hiljaaegu mainekas meditsiiniajakirjas Lancet avaldatud uuringu kokkuvõte.

Seljavalude uurimisega tegelenud teadlased on leidnud, et liikumine on põhiline seljavalu ennetaja, sest see tugevdab kerelihaseid, mis omakorda toetavad selga. Kui kõhu- ja seljalihased on treenitud, väheneb ka seljale langev pinge. Samuti on leitud, et treenitud lihased aitavad kehaasendit hoida.

Seljalihaste treenimiseks ning pingete leevendamiseks parimad on jooga ja pilates. Kui tugevdad seljalihaseid, takistad ka valudel paisumast.

Samas ei ole tõestatud, et ükski treening oleks seljale mõeldes teisest parem. Kõige parem on teha seda, mis meeldib, sest suurema tõenäosusega tehakse seda regulaarselt.