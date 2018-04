Beautiful Me kehasalongi rullmassaaž on saanud kiidusõnu korralikult: see abistab sobiva kehakaalu, kauni välimuse ja hea tervise saavutamisel ning tulemused peaksid olema näha juba esimesel korral. Kuna just sellest unistab iga naine, otsustan minagi rullmassaaži proovida.

Saabun Tallinna kesklinnas Maakri tänaval asuvasse Beautiful Me kehasalongi keset tööpäeva lõunapausi ajal. Leian, et pingelisse päeva kuluks ära rullmassaaži ergutav toime.

Mind võetakse vastuvõtulauas soojalt vastu. Tegemist on Beautiful Me kehasalongi perenaise Kee Abeliga isiklikult, kes selgitab, mida protseduur endast kujutab: „Rullmassaažimasina keerlevad rullid puutuvad nahapinnaga kokku, aktiveerivad keha, panevad lümfisüsteemi käima ja stimuleerivad lihaseid. Tänu sellele vähenevad ümbermõõdud, paraneb enesetunne ja üldtervis. Rullmassaaž on ohutu ega venita nahka.“

Kee toob välja, et kogu lümfisüsteemi mõjutav massaaž kiirendab lümfiringet kümme korda. “See parandab naha elastsust ja ainevahetust, vähendab lümfide seiskumist ja kudede turset,“ lisab Kee.

(Martin Ahven)

Juhendid jooksevad ekraanil

Kuna idee rullmassaaži seansile minna sündis viimasel hetkel, on mul seljas range kontorirõivastus. Kas sellega saab üldse protseduurile?

Beautiful Me kehasalongis antakse kõikidele klientidele rullmassaažiks sobilikud rõivad. Mina saan selleks ajaks dressid, maika ja sokid. Kuigi ma pole agar massaažis käia, siis ei usu, et varuriiete andmine kuigi sage on.

Beautiful Me kehasalongis on neli tuba: Sirje, Mari, Piret ja Kertu. Piret ja Kertu on sõbrannade toad – seal saavad sõbrad, abikaasad ja muud lähedased koos massaaži nautida. Mari ja Sirje on privaattoad. Muide, tubade nimed on tulnud seriaalist „Pilvede all".

Mind juhatatakse Mari tuppa, kus on ees ootamas rullmassaaži aparaat. Ruumi valgustus on hubane ning seal olles saa isegi täpselt aru, kas on hommik või õhtu. Lõppude lõpuks polegi see tähtis, siin keskendun ma vaid iseendale.

Et ma teaksin, kuidas rullmassaaži õigesti nautleda, on minu ees ekraan. Selle sisse lülitades vaatab mulle vastu sarjas „Pilvede all“ Piretit kehastav näitleja Inga Lunge. Näitlejanna näitab kõik etapid ette ning minul ei jää muud üle kui järgi teha.

Aparaadil on terve rida režiime, mis masseerivad keha erinevaid piirkondi. Alustame jalataldadest, siis jõuame reite sisekülgedeni, käevarte, kõhu ja tagumikuni. Mitte ükski kehaosa ei jää tähelepanuta. Kuna istuva töö tõttu on mul tihedad seljaprobleemid, siis kujuneb minu lemmikuks ülaselja rullimine. Massaaži ajal on lausa tunda, kuidas aparaat keha surudes seda ravib.

Poose on kokku 15 ning minu kui trennikauge inimese jaoks on nii mõneski asendis neli minutit olemine keeruline. Et ennast õigesti paigal hoida, saab vajadusel appi võtta pingi, tavalise tooli või hoopis toetuda põrandale.

(Martin Ahven)

Siinkohal võib tekkida küsimus, kas tegemist on lõppude lõpuks trenni või massaažiga. See on massaaž. Aga kuna erinevatele kehaosadele ligi pääsemiseks peab asendit muutma, siis kuulub selle juurde ka liigutamine. Muide – tegemist on ideaalse massaaživariandiga häbelikele, kes ei suuda nautida võõra inimese puudutusi.

Tuju on pärast rullmassaaži hoopis rõõmsam

Peagi on tunda, et ma higistan. Kuna massaažimasin on infrapunakiirgusega, siis põletab see teataval määral rasvkude ja kaloreid. Rullmassaaži ajal tuleb tarbida rohkelt vett ja seda ka Beautiful Me kehasalongi meeldiv töötaja mulle aeg-ajalt toob.

Tund aega rullmassaažil möödub kui linnutiivul ning endalegi üllatuseks avastan, et olen protseduuri lõpuks hoopis rõõmsamas tujus kui algul. Salongi perenaine Kee nendib, et ma pole teps mitte esimene, kes protseduurilt naeruse näoga väljub. „Rullmassaažiga on muutused silmaga märgata, enesetunne paranev ja suureneb ka energia hulk,” nendib ta. “Ei ole ju saladus, et nüüdisaja toidu kasvatamise ja töötlemise tulemusena on jääkainetega võitluse koormus organismil tohutu, kuid lümfisüsteemi paneb liikuma ainult aktiivne lihasetöö. Sellele saabki rullmassaažiga efektiivselt kaasa aidata.”

Rullmassaaži masinat kasutavad tuhanded spordisaalid ja salongid, kuid Beautiful Me kehasalong on esimene maailmas, mis pakub seda kättesaadavates privaatsetes ja hubastes salongides. Beautiful Me asub Tallinnas (kesklinnas ning Nõmmel), Tartus ja Pärnus. Lisaks avatakse peagi salongid Tallinnas Kristiine linnaosas ja Rakveres.

Beautiful Me rullmassaaži on proovinud ja rahule jäänud tuntud inimesed nagu Ivo Linna, Laine Randjärv, Andres Dvinjaninov, Rolf Roosalu, Kaire Vilgats, Dagmar Oja ja paljud veel.

