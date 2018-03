Kartulite ja teraviljatoodete küpsetamisel, röstimisel ning praadimisel tekib liiga suur kogus tervisele ohtlikku akrüül­amiidi, seetõttu ei tohiks neid toite ülemäära pruunistada.

Kahjuliku akrüülamiidi teket täielikult vältida ei ole võimalik, kuid kahe nädala pärast jõustub Euroopa Komisjonis määrus, millega kehtestatakse toiduainetööstustele ja toitlustusasutustele meetmed selle vähendamiseks.

Need nõuded on kehtestatud ettevõtetele, mille tegevusalaks on friikartulite ja muude frititud kartulitoodete, kartulikrõpsude, saia-leivatoodete, hommikusöögihelveste, valikpagaritoodete (küpsised, kuivikud, näkileivad, piparkoogid), kohvi, kohviasendajate ning imiku- ja väikelastetoitude tootmine.

