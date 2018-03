Munade värvimine looduslike vahenditega on aeganõudev, kuid tore mäng, milles saab osaleda kogu pere. Ja seda põnevusega, sest täpset tulemust ei tea kunagi. Sestap testisime paar nädalat tagasi suhtlusportaalis Facebook ringelnud soovitusi, mis lubasid pilkupüüdvaid tulemusi peale sibulakoorte ka kurkumi, punapeedi, kohvi jms.

Sibulakoortega munade värvimine on eestlastel ju veres. Nii olen minagi enne lihavõtteid väljunud poest sageli kilekotikesega, milles juurviljakastist korjatud sibulakoorte vahel ka paar sibulat paistmas. Või kui värvida pole viitsinud, olen keetnud lihtsalt ära ema kasvatatud kanade munad – ka need on kenasti helerohelised ja sinised ning lustakalt pruuniträpsulised.