* Muna on loote arenguks vajalik. Ka rasedad peaksid mune sööma selle suure koliini ehk B4-vitamiini sisalduse tõttu, kirjutab Huffington Post. See vitamiin mõjutab nimelt aju arengut ja aitab nii vähendada vaimse puude riske.

* See aitab vähiriski vähendada. Muna on antioksüdantide rohke, mis tähendab, et need aitavad vähendada nii vähktõbe kui südamehaiguseid.