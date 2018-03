Probiootikumidest võib abi olla ka heinapalaviku leevendamisel, kinnitavad teadlased.

Nimelt on leitud, et allergiate sagenemine on sageli seotud puudujääkidega soolestikubakterites ehk liigpuhastes elamistingimustes elamine paneb inimese keha reageerima ka täiesti kahjututele allergeenidele, sest keha pole mikroobidega harjunud, vahendab Web MD.

Vanderbilti ülikooli meditsiinikeskuses viidi aga läbi uuring, mille käigus teadlased vaatlesid 23 varasemat 1919 inimest hõlmanud uuringut.

Tervelt 17 uuringust leiti kinnitust, et probiootikume tarvitanud hooajaliste allergiatega inimestel olid allergiasümptomid kergemad ja üldine elukvaliteet parem võrreldes nendega, kes neelasid probiootikumide asemel platseebot.

Probiootikumidel on võime suurendada aga soolestikus kasulike bakterite hulka.