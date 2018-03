On leitud, et tühi magu sisaldab umbes 40 ml, kuid täis magu 800 - 1000 ml vedelikku ning ülekaalulistel ning oma kõhtu pidevalt punni õgivatel inimestel veelgi rohkem.

Magu on seedekanali laienenud osa, mis tühjana on umbes rusika suurune. Kui magu täitub toiduga, on sellel võime venida. Ja seetõttu mahub sinna palju rohkem toitu, kui enamik inimestest arvab, kirjutab Independent.

Keha annab kõhu täitumisest teada mitmel keeruisel moel. Et see võtab aega, jõuab signaal kõhu täitumisest ajju viivitusega. See on ka üsna sageli põhjuseks, miks kiirustades süües tundub kõht pikalt tühi, kuid siis ühtäkki juba täiesti täis ning tekib ülesöömise tunne. Ning kui toitu saab makku liiga palju, võivad inimest kimbutada kõhuvalu ja seedehäired.

Mis juhtub kehaga, kui inimene üle sööb?

On kaks võimalust.

Esimese puhul jõuab toit seedeelundkonda ning toimub ülalkirjeldatud protsess. Tasub arvestada, et kehal kulub toidu ümbertöötlemiseks palju energiat, see põhjustab väsimust ja unisust.

Teine võimalus on see, et inimene oksendab toidu välja.

Kas magu võib ülesöömisest lõhkeda?

Paraku küll - kui makku jõuab liiga palju toitu, võib see rebeneda.

Nii on leitud ühe 23-aastase naise kõhust 2500 ml toitu. Seda oli nii palju, et magu paisus roietest vaagnaluuni, makku tekkis auk ja naist tuli opereerida.

Kas ülesöömise tõttu võib surra?