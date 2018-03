Külili magamine on üks tervislikumaid magamisasendeid, mida eelistavad ka paljud seljaprobleemidega inimesed. Kui see on ka sinu lemmikmagamisasend, pea parema une nimel silmas neid viit asja.

* Padi toetagu kaela. Kui padi ei toeta kaela, on liiga õhuke või liiga paks, on kael magades pinges ja jääb hommikus valusaks, kirjutab Pure Wow.

* Pea olgu neutraalses asendis. See tulenebki sellest, et padi peaks kaela toetama, et pea ei oleks kallutatud ette või taha.