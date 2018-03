Deaveri sõnul ei tunne ta tehnoloogia vastu viha, vaid on aru saanud, et aeg-ajalt tuleks end sellest maailmast välja lülitada, sest:

Äritegelane Chris Deaver kirjutab LinkedInis, et paljud inimesed on sõltuvuses oma nutiseadmetest ning ei märka olulisi asju enda ümber. "Ma ei suuda üles loetleda kõiki kordi, kui olen pidanud vestluse ajal võistlema tekstisõnumi, e-kirja või Facebooki uuendusega ning kaotanud."

Nutitelefonid tungivad aina enam meie igapäevaellu ning igat liigutust saab saata või salvestada mõne telefonis oleva äpiga. Kuigi tehnoloogia teeb elu kergemaks, kisub see ka päris elust eemale.

a) see varastab und − enne magaminekut on vaja üle vaadata veel sotsiaalmeediasse postitatu või mängida mõnd mängu. Märkamatult ongi möödunud mitukümmend minutit;

b) see kaotab turvalisuse − päeva jooksul huvitab rohkem see, mida keegi kuskile postitab või sõnumiga sulle saadab. Kaob huvi enda tegemiste vastu;

c) see segab koosolekuid − laua peal olev telefon on suuresti igavuse peletamiseks, ent inimene, kes räägib või peab midagi ette kandma, näeb seda kui märki ebaviisakusest.

Seetõttu soovitab Deaver telefon vähemalt ööseks panna sahtlisse või käeulatusest kaugele. Autoga sõites pani mees telefoni kindalaekasse. "Ühel päeval unustasin selle laekasse, läksin majja ning unustasin [telefoni] tundideks. Pärast seda, kui olin veetnud perega aega, taipasin, et telefon on kadunud," meenutab mees, et tunne oli omamoodi ka vabastav.

Koosolekute ajaks pani Deaver telefoni paberite alla või siis taskusse, et ta saaks keskenduda inimestele enda ümber.

"Miski ei suuda asendada siirast kuulamist, jagamist ja inspireerivat koostööd. Seega miks peaksime uuel säraval seadmel laskma viia tähelepanu eemale sellest, mida teame, et vajame ja mida teised vajavad? Sea inimesed prioriteediks."