Terapeut Liis Kuurme kasutab oma praksises uudseid TimeWaveri nime kandvaid seadmeid. Mis on TimeWaver ja millist kasu inimene sellisest teraapiavormist saab?

Milline on TimeWaveri sünnilugu?

TimeWaveri lõi Saksa füüsik ja filosoof Marcus Schmieke, kelle eesmärgiks oli valmistada seade, mille kaudu on võimalik teadvus ja mateeria ühendusse viia läbi infovälja ning kasutades sealjuures kvantfüüsikalisi teadmisi ja protsesse. Põhimõtteliselt saab TimeWaver seadme abil pääseda ligi inimese alateadvuses peidus olevale informatsioonile ning mõista, mis takistused võivad põhjustada probleeme näiteks tervise, suhete ja rahaga. Ka psühholoogid ütlevad, et 5% ulatuses oleme me teadvuse tasandil ja 95% ulatuses juhib meie elu alateadvus ning seal peidus olevad kogemused, uskumused, traumad.

Schmieke ise on oma motoks öelnud järgmist: „Minu üheks suurimaks motivatsiooniks TimeWaveri seadme loomisel on olnud soov anda inimestele tagasi võime suhelda omaenda mittemateriaalsete ressurssidega”.

Mis on sageduse teraapia ja miks see kasulik on?

TimeWaveri seadmete süsteem lähtub kahest suunast. Põhiseadme abil on võimalik kaardistada inimese infovälja ehk alateadlikke protsesse. Teine seade on konkreetselt sageduse seade, mille töö põhimõte baseerub mikrovoolul. Inimese keha koosneb umbes 75 triljonist rakust ning igal rakul on vastavalt oma funktsioonile kindel võnkesagedus. Võrdluseks võib tuua pildid külmutatud veekristallidest ja nende mustritest – kuidas näiteks heli- ja muud võnkesagedused neid mustreid mõjutavad. Sama lugu on ka keharakkudega. Teaduslikult on kindlaks tehtud, et raku loomulik pingesagedus on 70-90 millivolti. Kui see pingesagedus aga välis-või sisekeskkonna mõjutamisel muutub, hakkavad tekkima ka erinevad füüsilised hädad. Lihtsustatult võib öelda, et keharakk on nagu patarei, mis aeg-ajalt vajab laadimist.

TimeWaveri sageduse teraapia eesmärk ongi taastada inimese loomulik keharaku pingesagedus. Tegelikult on see juba 100 aastat vana meetod, mida on lihtsalt tasapisi uuesti kasutama hakatud. Dr Carolin McMakin USA-st on seda uurinud viimased 20 aastat ning saanud oma praksises suurepäraseid tulemusi. Dr Nuno Nina, kes on ka üks TimeWaveri sageduse seadme loojatest, on oma Portugali kliinikutes võtnud vastu üle 150 000 patsiendi ning saanud väga häid tulemusi.

Mis hädade puhul (peaasjalikult) peaks inimesed selle poole pöörduma?

Meie poole on pöördutud sageli erinevate valude puhul, samuti siseorganite probleemidega. Abi on saadud lisaks erinevate nahaprobleemide korral, ka stressi ja depressiooniga. Seadmes on väga palju erinevaid eelhäälestatud programme, mida saab personaalselt inimesele välja pakkuda, vastavalt tema probleemile. Näiteks Saksamaalt võib tuua konkreetse näite ühe Rio olümpiamängude hõbemedalisti kogemusest, kus ta sai enne suurvõistlusi vigastada. Talle tehti selle vigastuse kohta spetsiaalne programm TimeWaveri seadmetega ning taastumise protsess kiirenes märkimisväärselt. Samuti on Saksamaal kasutatud seadet jalgpallurite puhul ja vigastustest on taastutud tavapärasest oluliselt kiiremini.

Kui pikalt ja kui tihti tuleb seadet kasutada, et toimet oleks tunda?

See on väga individuaalne. Mõnele piisab 1-5 korrast, teine peab käima 20 korda. Eredaimaks näiteks on kaks neeruprobleemidega klienti, kes pidid minema operatsioonile. Mõlemad käisid 20 korda, nende neerude töö taastus piisavalt hästi ning operatsioon jäeti ära. See ei tähenda, et nende neerud said täiesti terveks. Siiski lahenes kriitiline olukord ja nüüd käivad nad aeg-ajalt taas protseduuril, et hoida oma keharakke toonuses. Oluline on siinkohal märkida, et kõik kliendid peavad sel ajal aktiivselt suhtlema oma arstiga, tegema jooksvalt analüüse ja hoidma arengutel silma peal. Praktika näitab, et kui inimene muudab probleemi põhjustanud elusiili, siis pigem jääb saavutatud positiivne seisund püsima.

Kuidas seadet kasutatakse?

On olemas statsionaarne seade, milles on kõik vajalikud programmid ning seda kasutatakse terapeudi juures. Nädala kaupa on võimalik rentida ka nii-öelda koduseadet, kuhu saab laadida vajalikud programmid. Selle puhul saab inimene ise valida sobiva kasutusaja.

Eelmisel aastal tuli välja eraldi seade Healy, mida on võimalik ühendada mobiiliga läbi spetsiaalse rakenduse. Seade on Eestis alles uus, kuid isikliku kogemuse pealt saame väita, et ta töötab efektiivselt.

Kas traditsioonilise meditsiin vahetatakse hea meelega millegi uudsema vastu nagu TimeWaver?

Traditsiooniline meditsiin on viimase 100 aasta jooksul teinud märkimisväärse arengu ning kui vaadata arstide tehtavaid keerulisi operatsioone, on need tulemused enamasti suurepärased. Samas kuuleme millegipärast jätkuvalt lugusid, kus loodetud abi jäi mõne terviseprobleemi puhul saamata. Põhjused võivad olla erinevad, kuid oma praktikas saame pidevalt kinnitust, et ei osata piisava selgusega näha seost füüsiliste hädade ja psühhosomaatika vahel. TimeWaveri seadmete abil tehtav teraapiavorm on üheks võimaluseks seda probleemi lahendama hakata.

TimeWaveri seadmed on Saksamaal saanud ISO13485 MedCert sertifikaadi ning on kasutuses valdavalt naturopaatide praksises. See on võrdsustatud tavameditsiiniga ja seda rahastatakse riiklikult samaväärselt. Ka traditsioonilise meditsiini arstid on TimeWaveri seadmed kasutusele võtnud ja veendunud selle väga suures potentsiaalis täiendava vahendina.

Eesti Terviseamet kvalifitseeris TimeWaveri tervist toetavate seadmetena. Oleme alati oma klientidele rõhutanud, et nad ei katkestaks tavapärast arsti poolt määratud ravi. Kui mingi aja möödudes inimese olukord paraneb, siis on see ju kasulik kõikidele osapooltele.

Me näeme, et tegemist on täiendmeditsiiniga ning loodame, et tavameditsiin ja täiendmeditsiin hakkavad omavahel järjest paremat koostööd tegema.

On palju uusi võimalusi, mida tänapäeval avastatakse või taasavastatakse ning mille osas ollakse alguses skeptilised. Kui aga neid võimalusi kasutades järgneb palju edulugusid, hakkab skeptilisus tasapisi hajuma. Näiteks perearstid käivad järjest rohkem nõelravi õppimas, mis on pärit 5000 aasta vanusest hiina meditsiinist. Selle käigus õpitakse inimeste energiapunkte stimuleerima ja tasakaalustama.

TimeWaveri seadmed on samuti nii-öelda energiameditsiini üks vorm, kuid seda tehnoloogiliselt kaasaegses võtmes.

