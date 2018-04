Alates tänasest, 2. aprillist, kuni aasta lõpuni saab suuremates haiglates ja SYNLABis anda geeniproovi. Geenivaramu ja Tervise Arengu Instituut soovitavad geenidoonoriks soovijatel minna vereproovi andma pigem veidi hiljem, kuna suure huvi tõttu võivad esimestel päevadel olla laborites järjekorrad. 2. aprilli hommikuks oli veebikeskkonnas www.geenidoonor.ee oma nõusoleku geenidoonoriks saamiseks allkirjastanud juba üle 25 000 inimese. Geenivaramu kommunikatsioonijuhi Annely Alliku sõnul teeb nii suur geenidoonoriks soovijate hulk rõõmsaks ja uhkeks, ent samas seab oodatust suurem huvi projekti läbiviijad ka väljakutsete ette. „Et vältida verevõtukohtades pikki elavaid järjekordi, soovitame esimestel päevadel ja nädalatel mitte verd andma tõtata, kui see pole tõesti teile just ainus sobiv aeg või kui teil juba nagunii pole vaja arsti juurde minna,“ ütles Allik. „Vereproove kogutakse aasta lõpuni ja kui ka 100 000 doonorit varem täis saab, siis kohe kogumine kindlasti lukku ei lähe. Lihtsalt need proovid külmutatakseja geenikaardid tehakse neile hiljem.“

Geeniproovi jaoks võetakse inimeselt veenist ühe katsutiga kuus milliliitrit verd. Oluline on, et geenidoonor on eelnevalt allkirjastanud nõusolekuvormi, mida saab teha veebikeskonnas www.geenidoonor.ee. Samalt aadressilt leiab ka täieneva nimekirja verevõtukohtadest.

Proovi andmine võtab aega mõne minuti Geeniproovi andmiseks ei pea enne registreeruma, tuleb lihtsalt verevõtukoha avamise ajal kohale minna. Kogu protseduur võtab aega mõned minutid. Geenidoonorina verd loovutades on soovituslik olla 4-6 tundi söömata-joomata. See pole otseselt oluline geeniuuringuks, aga kui geeniuuringu käigus tekib vajadus täiendavateks uuringuteks, näiteks südame-veresoonkonna haiguste vereanalüüsiks, siis täpsemate tulemuste tarbeks on parim, kui veri on antud eelnevalt söömata. Kui inimene on söönud hommikusööki, siis vereproovi sobib hästi andma minna lõuna paiku või pärastlõunal. Geenidoonoriks võivad saada Eesti elanikud alates 18. eluaastast, kes ei ole varem liitunud geenivaramuga ja kellel on Eesti isikukood. Vabariigi Valitsus otsustas möödunud aasta lõpul anda hoogu personaalmeditsiini arendamisele Eestis ning eraldas 2018. aastaks 5 miljonit eurot Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu, Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi ühisele geeniprojektile. Projekt viiakse ellu inimgeeniuuringute seaduse alusel. Projekti eesmärk on sel aastal koguda kuni 100 000 inimese geeniproovid ja koostada nende põhjal individuaalsed geenikaardid geeniandmete edaspidiseks sidumiseks tervise infosüsteemiga, et arstil oleks võimalik patsiendi terviseriskide hindamisel arvestada lisaks ka inimese personaalset geeniinfot.