Juba 5-10% kaalulangus võib parandada tervisenäitajaid ning vähendada südamehaigustesse ja diabeeti haigestumise riski, kirjutab Health ning toob välja mõned näited, kuidas liigsete kilode kaotamine su tervist mõjutab.

* Energiat on rohkem. Kaalu langetanud inimestel on rohkem energiat, sest kehal on vähem kanda ning ta kulutab seetõttu vähem energiat. Ühtlasi parandab kaalulangus keha hapnikuga varustatust.

* Mälu on parem. Uuringud on kinnitanud, et pärast kuuekuulist kaalulangetusperioodi paranes vanemate naiste mälutestide tulemused. Tänu kaalulangusele aktiviseerub mälestuste salvestamine.

Varasemad uuringud kinnitavad seoseid ülekaalulisuse ja halva mälu vahel.

* Väiksem risk haigestuda vähki. Ülekaalulisust on seostatud riskiga haigestuda erinevatesse vähiliikudesse. Ülekaalulisus põhjustab nimelt põletikke, mis muudab rakke.

* Kaob tõenäosus põdeda liigesepõletikke. Kui kaalulangus on saavutatud ebatervislike meetodite kaudu, võib see inimese luud nõrgemaks muuta. Seda eriti siis, kui ülekaaluline muutub kiiresti alakaaluliseks. Kuigi kaalukamatel inimestel on tugevamad luud, kahjustab keha raskus liigeseid. Seega võimaldab liigsete kilode seljast heitmine vähendada tõenäosust põdeda liigesepõletikke.