Viigimaa sõnul saab positiivse asjaoluna välja tuua, et regulaarsel liikumisel ja füüsilisel treeningul on lisaks südame-veresoonkonna haigestumist ennetavale toimele ka võime osaliselt taastada veresoonte funktsiooni ning sealhulgas erektsioonihäire raskusastet leevendada.

„Südamehaiguste ja erektsioonihäire omavaheline seotus tähendab omakorda seda, et seksuaalse funktsiooni häireid märgates peaksid mehed mõtlema ka oma südame tervise peale. Eriti kehtib see nooremate, 30-40ndates eluaastates meeste puhul, kuna nooremas eas avalduv erektsioonihäire viitab ka suurenenud südame-veresoonkonna haiguse riskile,“ ütles Viigimaa.

Kardioloog Margus Viigimaa sõnul on erektsiooni saavutamise või säilitamise raskused üks potentsiaalne ohumärk, et mehe keha veresoonte tervisega ei ole kõik korras.

„Südame-veresoonkonna haiguste ennetamiseks ja tervisele soodsa mõju avaldamiseks on soovitatav vähemalt 2,5 kuni 5 tundi mõõduka intensiivsusega füüsilist tegevust nädalas, jagatuna 4-5 korra peale. Seega on piisav 30 minutit liikumist viiel päeval nädalas, et anda panus oma keha südame ja veresoonte tervise parandamiseks,“ lisas ta.