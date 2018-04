Päevast päeva laua taga istumine mõjub kehale üsna nirult. Ning kui me tööle keskendudes tervise ära unustame, märkame hädasid alles siis, kui need on käes ehk alles siis, kui seljavalu endast märku annab.

Portaal YouBeauty toob välja New Yorgis tegutseva kiropraktiku dr Todd Sinetti kolm nõuannet neile, kes päev otsa laua taga tööd teevad.

1. Jälgi, kuidas sa istud. Laua taga peaks inimene istuma mugavalt. See tähendab, et jalad peaksid toetuma täistallaga maha, põlvest peaksid olema need 90 kraadi kõverdatud. Selg peaks olema täielikult toetatud ning küünarnukid 90 kraadise nurga all. Siis on ka õlad õiges asendis. Randmed peaksid olema võimalikult vabalt.

2. Kui töötad seistes, jälgi, et töövahendid oleksid õigesti paigutatud. Ka seistes töötades peaksid jälgima, et keha oleks õiges asendis ja töövahendid õiges kohas. Ka seistes peaksid küünarnukid olema 90kraadise nurga all. Arvutiekraan peaks asetsema nii, et saad sinna vaadata otse, mitte sinna vaatamiseks kummardama. Randmeid tuleb hoida neutraalses asendis ning jalataldu kindlalt vastu maad, et keharaskus jaguneks võrdselt. Kuna inimene ei jaksa nii seista, siis pane laua alla paari sentimeetri kõrgune platvorm, kuhu kordamööda jalgu toetada - see aitab vähendada survet alaseljas.

3. Ära vaata sõnumeid saates alla. Tuleb jälgida, et nutiseadmeid kasutades ei peaks sa liiga alla vaatama. Kui pead telefonist midagi vaatama, tõsta telefon silmade kõrgusele, nii ei kurna sa oma kaela.