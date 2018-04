Üha rohkem kõneldakse sellest, et enamasti on vähktõve taga ebatervislik elustiil ja toitumine. Vähki ennetavaid toite on palju ning vähktõve riski väheneb puu- ja juurviljade tarbimine, kuid siin väljatoodud kuus asja on eriti võimsad vähiennetajad.

* Sibul ja küüslauk sisaldavad allitsiini ja allüülsulfiide, mis muudavad mõlemad vähki ennetavaks, kirjutab Telegraph. Lisaks seovad sibulas ja küüslaugus sisalduvad ained mürgiseid kemikaale, mistõttu need saavad paremini kehast väljuda. Sibulas ja küüslaugus sisalduvad ained aitavad võidelda ka vabade radikaalide vastu.

Kuus toitu, mis aitavad tõhusalt vähktõbe ennetada (PantherMedia/Scanpix)

* Tomatites sisalduv lükopeen aitab ära hoida vabade radikaalide moodustumist ja DNA kahjustusi. Seda on täpsemalt seotud ennekõike eesnäärmevähi ennetusega. Tasub meels pidada, et kuumutatuna on tomatid eriti kasulikud, sest kuumutades vabaneb lükopeen ning on ka tomatitoitudest paremini omastatav.