„Perekondlik hüperkolesteroleemia on pärilik haigus, mille puhul kolesterool on erakordselt kõrge juba noortel inimestel. Kolesterooli kõrge taseme tõttu tekib ateroskleroos, mis omakorda võib kaasa tuua näiteks infarkti ja insuldi,“ selgitab prof Margus Viigimaa ja toob välja, et perekondliku hüperkolesteroleemia puhul on südame-veresoonkonnahaiguste risk tõusnud 22 korda.

Just seepärast saatsid selle nädala lõpul Tallinnas toimuva Balti Ateroskleroosi Ühingu konverentsi eel Balti riikide kardioloogide seltsid saatnud terviseministeeriumitele ühise kirja, milles paluvad võimalust perekondliku hüperkolesteroleemia kui üliraske haiguse diagnoosi kodeerimise võimalust.

Konverentsi kava keskendub ateroskleroosi ennetusele ning käsitletakse kõiki peamiseid südamehaiguste riskifaktoreid. „Hoolimata edusammudest ennetuses on haigestumus ning suremus südame- ja vereskoonkonna haigustesse kõikides Balti riikides väga kõrge,“ tõdes konverentsi korraldustoimkonna juht, kardioloog prof Margus Viigimaa.