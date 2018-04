Ei maksa nina kirtsutada nende peale, kes enne voodisse pugemist klaasikest veini naudivad – teadlased leidsid, et hilisõhtune veinijoomine on tõhus abivahend ülekilodega võitlejaile.

Nimelt avastasid Washingtoni ja Harvardi ülikooli teadlased, et veinis leiduv aine reservatrool aitab rasvarakkude teket peatada ja neid lõhustada, kirjutab Marie Claire. Samas artiklis seisab ka, et kaks klaasi veini päevas aitab ülekaalulisuse riski vähendada lausa 70%.

Taanis teadlased leidsid jällegi, et need, kes tripsutasid igapäevaselt, olid saledamad võrreldes nende kainete kaaslastega. Ükski neist veinijoojatest polnud joodik.

Tasub kõrva taha panna, et reservatrooli leidub rohkem punases veinis. See aina aitab ka kolesterooli kontrolli all hoida.