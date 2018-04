Ehkki nimetuse järgi võiks arvata, et tarkusehammas olulisi probleeme ei tekita, on Sakala Hambaravi hambaarsti Kaja Kiige sõnul olukord risti vastupidine – paljud on tarkusehammaste lõikudes või nende hilisemate pahategude tõttu tarkusehammastega sõjajalal.

Tarkusehambad lõikuvad tavaliselt 17–25 eluaasta vahel. Nende nimetuski tuleneb sellest, et need on viimased hambad, mis lõikuvad. Statistika on aga näidanud, et enam kui kolmveerandil inimestest ei mahu tarkusehambad ritta ning 90%-l on vähemalt üks osaliselt lõikunud või peetunud probleemne tarkusehammas.

Põletik tekitab hulgi terviseprobleeme

Seega on olukord, kus tarkusehammas õigele kohale ei mahu või viltu kasvab, päris tavaline. „Siis hakkab vaene hammas trügima ning teisi hambaid nende õigelt kohalt ära lükkama või siis vastupidi, tema areng peetub ja hammas jääb lõikumata,“ selgitab dr Kiige.

Kui esimesel juhul võib tarkusehammas naaberhammast ja selle juurt või luud kahjustama hakata ning nõnda hambareas defekte põhjustada, siis peetunud hambas võib tekkida valulik põletik, mis võib tekitada edasisi terviseprobleeme.