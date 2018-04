Elu jooksul on seljavaludega kimpus kaheksa inimest kümnest. Sagedamini vaevlevad selle käes naised, sest nad tassivad lisaks raskele kotile raseduse ajal ka beebit üsas ja hiljem väikelast süles. Et see kõik ei mõjuks nii piinavana, olgu siin välja toodud neli imelihtsat nippi, mis aitavad seljavalu leevendada.

* Söö tumerohelisi köögivilju. Tugevate luude jaoks on tarvis kaltsiumi, kuid lisaks sellele ka K-vitamiini, kirjutab portaal Health. Brokolis, spinatis ja teistes tumerohelistes köögiviljades leiduv K-vitamiin aitab kaltsiumil paremini imenduda ning see mõjutab ka luude tihedust. Luude tihedus omakorda aitab keha hoida tugevamana ja seljavalude võimalust vähendada.

* Kergenda koormat. Keegi ei tohiks tassida käekotti või kohvrit, mis kaalub rohkem kui 10% tema keha massist.

* Vali õige madrats. Kõvema madratsiga voodi hoiab keha pinges, pehmema madratsiga hoiab aga selgroo loomulikus asendis ning alaseljavalud vähenevad ka hoogsalt.

* Treeni kõhulihaseid. Kui kõhulihased on tugevad, püsib ka rüht õige ning selg valutab vähem. Kõhulihaste tugevdamiseks tee kaks-kolm korda nädalas seda harjutust: lama kõverdatud põlvedega selili, tallad ja alaselg vastu maad. Samal ajal pingulda kõhulihaseid nii, et vaagnaluu kergelt maast lahti tõuseks.