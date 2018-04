Kui sa ei suuda pidevalt magusale ei öelda, püüa hoolega järele mõelda, mis on tegelikut põhjused, miks käsi kommikaussi ronib? Ehk on asi ühes siin väljatoodud põhjustes?

1. Su hormoonid armastavad suhkrut. Kui sa oled näljane, siis on su maos ja soolestikus leiduvad hormoonid saatnud ajule signaali. Need hormoonid kontrollivad su nälga, isu ja ka täiskõhutunnet. Glükoos ja fruktoos on aga suhkrud, mis on nagu bensiin - põlevad kiiresti ja annavad sulle kiiresti ka energiat, kirjutab Women´s Health.

Kui sööd aga liialt suhkrut, siis harjubki su organism sellise kiire energialaenguga ära. Ja mis juhtub? Keha tahab muudkui veel ja veel. Ja sul ongi isu ampsata midagi magusat.