Apotheka proviisori Janika Tähnase sõnul on märk kevadise suurpuhastuse vajalikkusest kergesti ärrituvus, väsimustunne ja mittetöötav seedesüstem. "Eelkõige vajavad puhastust maks, soolestik ja neerud, mis igapäevaselt toitu, ravimeid ja võimalik, et ka alkoholi töötlema peavad," märgib ta. Et pärast puhastuskuuri on mõte selgem ja organism töökindlam, annab Janika Tähnas kolm nõuannet keha kevadiseks suurpuhastuseks.

Kellel kiires elutempos jääb tervislike eluviiside järgimine tahaplaanile, tasub paaril korral aastas ette võtta organismi turgutav puhastuskuur. Nagu suurpuhastuste puhul ikka, on kevad selleks parim aeg. Mida teha lisaks tervislikule menüüvalikule ja aktiivsemale elustiilile selleks, et kaal langeks ja enesetunne muutuks kevadiselt säravaks?

Maks täidab kehas üle 500 erineva funktsiooni, olles üks väheseid organeid, mis on kahjustuse korral võimeline rakke taastootma. Maksa peamisteks funktsioonideks on erinevate ainete ja ka paljude ravimite metabolism ehk elimineerimine organismist, lisaks veresuhkru reguleerimine, sapi ja kolesterooli tootmine, osalemine süsivesikute, rasvade ja valkude ainevahetuses, vere hüübimisfaktorite toomises jne. Seetõttu on oluline aeg-ajalt maksale puhkust anda. Et sinu maks saaks loomulikul teel puhastuda, lisa oma menüüsse aed-ja puuvilju, marju, kaunvilju ning joo puhast vett ja taimeteed. Puuviljad sobivad hommikupoolsesse aega, köögiviljad õhtueineks. Puu- ja köögiviljad sisaldavad erinevaid ensüüme ja vitamiine, kiudaineid ning looduslikke antibakteriaalseid aineid, mis aitavad kaasa maksa puhastumisele.

Maksapuhastusperioodiks tuleb menüüst kindlasti välja jätta alkohol, kohv, sigaretid, praetud ja grillitud toidud, poolfabrikaadid, transrasvu sisaldavad tooted, suitsutatud ja tööstusliku äädikaga valmistatud tooted, kahjulikud E-ained, eriti säilitus- ja värvained ning maitsetugevdajad. Õige toitumine annab sinu maksale puhkust. Hea oleks lisada menüüsse näiteks sojatooteid, mida armastatakse laialdaselt kasutada ennekõike Aasias ja Põhja-Ameerikas, kuid leiavad üha enam kasutust ka eurooplaste toidulaual. Sojaubades sisalduvad fosfolipiidid kaitsevad maksarakke, aidates ka maksarakkudel kiiremini uueneda. Taimedest on kurkumil ehk kollajuurel, maarjaohakal ja võilillel maksa kaitsev ning sapisekretsiooni soodustav toime.

Lisaks on apteegis müügil ka maksa funktsiooni toetavaid ja maksa kaitsvaid tooteid, näiteks BodyDrain.

2. Aktiveeri seedimisprotsessi

Oleks hea, kui teeksid aeg-ajalt läbi seedimist toetava puhastuskuuri. Sooles peetuvad jääkained ja bakterid eritavad jämesoolde toksiine, mis koormavad keha. Seetõttu on hea menüüsse lisada kiudaineid, mis ergutavad soolte tööd ja aitavad organismist kahjulikke aineid väljutada. Kiudained on seedumatud süsivesikud, mis ei imendu organismis, kuid on väga olulised seedimisprotsessis. Kiudained soodustavad soolte tööd, väljutavad ainevahetusejääke, sh üleliigset kolesterooli, aitavad normaliseerida veresuhkrutaset. Lisaks on kiudained heaks söötmeks jämesooles elavatele mikroobidele, kellel on omakorda oluline roll inimese immuunsuse tagamisel. Kiudained soodustavad paisumise teel ka täiskõhutunde teket, andes ka poole vähem kaloreid kui teised süsivesikud. Headeks kiudainete allikateks on teravilja- ja täisteratooted (kaer, oder, rukis, täisterariis, täisterahelbed jt.), erinevad puu- ja köögiviljad, marjad ning kaunviljad (herned, oad, läätsed). Maitsetaimedest on seedetegevuse stimuleerimiseks head veel ka köömned, ingver, küüslauk, kurkum ehk kollajuur, paprika ja cayenne’i pipar. Taimeteedest sobib seedetegevuse toetamiseks nt käokullaõie-, kasepunga- ja petersellitee.

Samuti leiab apteegist mitmeid toidulisandeid, mis sisaldavad artišoki, võilille, roheliste kohviubade, maarjaohaka, cayenne´i pipra või spargli ekstrakti, ning oma tasakaalustatud koostiste poolest on kindlasti abiks organismi puhastuskuuriks. Sellisteks toodeteks on Apple Cider, Chili Burn, BodyDrain, SilvaSlim Detox, rohelise kohvioa ekstrakt ja muudki. Valikut tehes tasub kindlasti enne apteekriga konsulteerida, et leida enda jaoks sobivaim lahendus.

3. Puhasta neerud