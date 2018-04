* Lase vähemalt ühel korral nädalas juustel loomulikult kuivada. Juuksed ei armasta föönitamist, kuumi lokirulle ja juustesirgendajat. Lase juustel loomulikult kuivada nii palju kui võimalik, pestes juukseid siis, kui sul on selleks kauem aega. Kui juukseid on vaja föönitada, siis tee seda väiksema kuumusega.

* Kasuta juukseid parandavat ja niisutavat šampooni ning palsamit, isegi kui usud, et sa neid ei vaja. Juustel ei saa kunagi heast asjast küllalt, eriti külmal ja kuumal aastaajal. Kiharad vajavad niisutust ja hoolitsust. Juuksepalsamit peaks kasutama igal pesemiskorral. Tähtis on ka palsami korralik juustest väljaloputamine – rusikareegel on, et juuste loputamine kestku kolm korda kauem kui nende pesemine.