Jama lugu, aga elu suisa seab meile lõksud, mis panevad meid kilosid koguma - on paratamatuid sündmusi, mis mõjutavad meie päevaplaani ja toitumist. Kuid: ettenägelik tegutsemine aitab kõigiks neiks valmistuda ja lisakilodest hoiduda.

Women's Health toob välja kuus verstaposti su elus, milleni jõudes kaal kerkima kipub. Ja annab ka soovitusi, kuidas need verstapostid muretumalt ületuda.

1. Edutamine. Kui töötad üle 40 tunni nädalas, siis on sul 8 protsenti suurem võimalus, et sa rasvud. Kui su töö eeldab reisimist, siis veetes kodust üle 20 päeva kuus eemal - su rasvumise võimalus on 92 protsenti suurem.