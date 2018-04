Südameapteegi turundusjuhi Mari Sumbergi sõnul tehakse aprillikuus koostööd Varjupaikade MTÜ-ga, et tõsta teadlikkust inimeste südametervise edendamisest koos neljajalgse südamesõbraga. „Aprillikuu fookuses on süda ja südametervis, mistõttu otsustasime teha koostööd Varjupaikade MTÜ-ga, et inimesed ja loomad leiaksid endale uue südamesõbra. Kingime igale varjupaigast koera võtnud inimesele ja tema uuele sõbrale stardipaketi, mis sisaldab südametervisele kasulikke toidulisandeid ning 50€ väärtuses Südameapteegi kinkekaarti veterinaariatoodete ostmiseks. Kuna Südameapteegi apteekidest leiab mitmesuguse valiku veterinaariatooteid, on sümboolselt uue südamesõbra leidmist meil Südameapteegiga väga hea meel toetada,“ ütles Sumberg.

Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks ütles, et koostöö Südameapteegiga on väga tervitatud ning vajalik, kuna igal aastal leiab varjupaikade mittetulundusühingu abiga uue kodu 1300 kodutut looma. „Uue lemmiku valimine võib olla väga suurt elevust tekitav, kuid samal ajal on see tähtis otsus, mis mõjutab nii koera võtjat, tema peret kui ka välja valitud uut südamesõpra. Seetõttu on üks samm juba lemmiklooma võtmisel Südameapteegiga koostöös tehtud, kuna veterinaariatooted on igale koerale väga vajalikud,“ ütles Priks.