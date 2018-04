Üleminek talvest kevadesse toob päikesepaistelised päevad, kevadised lilled ja ka vastupandamatu soovi talvemantel seljast heita. Kuid just see muudab inimese viiruste suhtes haavatavaks.

Üleminekul talvest kevadesse tabab inimesi palju erinevaid tõbesid. Women´s Health kirjutab, et see on puhtalt seotud inimeste käitumisega – ilma soojenedes pannakse end õhemalt riidesse, kuid samas hakatakse rohkem lävima ka teiste inimestega. See soodustab aga viiruste levikut. Külmetustest ja viirustest on eriti ohustatud need, kelle immuunsüsteem temperatuurikõikumisi ei talu.

Kevadehaku suured temperatuurikõikumised ajavad nimelt ka immuunsüsteemi sassi.

Selle vastu saab siiski võidelda. Parim trikk on püüda end hoida riides vastavalt õues valitsevale ilmale. Appi tuleb vana hea kihilise riietumise trikk – hommikul kodust välja minnes olgu seljas rohkem riideid, päikesest soojaks köetud lõuna ajal saab neid jope või mantli alt vähemaks koorida ning õhtujaheduse saabudes taas selga panna. Mõistlik oleks ka müts ja kindad endaga kotis kaasas hoida.

Omal kohal on haiguste vältimisel mõistagi ka hügieen ehk käsi tuleb pesta seebi ja voolava veega sageli ning püüda nendega mitte oma nina, suud ja silmi puudutada. Samuti peaks hoidma keha niiskusetaset korralikult vett juures, sest kuiv nina ja kurk on samuti varmamad viiruseid kehasse laskma.