Veiseliha on maailmas hinnatud toiduvalmistamiskomponent, mis lisaks lõpututele valmistamisviisidele ja hõrkudele maitseelamustele on inimorganismile kasulike ainete varasalveks. Rakvere tootekategooriajuht Heli Sepp selgitab, miks järgmisel korral toidupoodi minnes üks mõnusalt mahlane ja kvaliteetne tükk veiseliha kindlasti korvi panna. Raud

Veiseliha koostises olevate vitamiinide ja toitainete hulgas peidab end tubli annus rauda, mida vajab inimorganism küll suhteliselt vähe, kuid pidevalt. Naiste päevane soovituslik rauakogus on 10-15 mg ja meestel 10-11 mg. Raud mängib peaosa eluks vajaliku hapniku sidumises ja transpordis ning on hädavajalik paljude ensüümide ja valkude ehituses ning talitluses. Samuti on tema vastutusalas keha varustamine energiaga ja immuunsüsteemi tugevana hoidmine.

Rauapuuduse vältimiseks on väga oluline tarbida õigeid toiduaineid nagu punast liha, maksa, verivorsti ja austreid. Kuigi rauda leidub ka taimses toidus, imendub just loomse päritoluga raud inimorganismis kõige paremini. Et täisväärtuslikust lihatükist kogu raua ramm kätte saada, tuleks liha süüa pigem õrnalt küpsetatuna. Maitseküllaseks toiduelamuseks sobib hästi laagerdatud veiseliha, mis valmib kiiremini ja on tänu laagerdumisele ka äärmiselt pehme. Valgud 100 g veiselihas on keskmiselt 20 g valku. See tähendab, et tegemist on äärmiselt kõrge valgusisaldusega lihaga, millele pakub konkurentsi vaid tänapäeva trenditoit putukad. Valgud on meie keharakkude põhiline ehitusmaterjal, lihaskudede vundament ning organismi kaitsjad. Just tänu valkude hulgale ja kvaliteedile on veiseliha armastatud valik ka sportlaste seas. Valgud toetavad tervislikku kehakaalu ning vastutavad ka teiste organismi struktuuride, näiteks rakkude ja luude heaolu eest. Kuna keha ei säilita valgutagavara, peab valke tarbima iga päev. Toidusoovituste kohaselt peab umbes 10-20% organismi energiavajadusest tulema valkudest. Oma valguvajadust saab kergesti arvutada, kui arvestada ühe kehakaalu kilogrammi kohta 1 g valke.Liiga väikese hulga valkude tarbimise korral hakkab kaal langema lihasmassi arvelt. Kui soovida vähese vaevaga tarbida kõrgekvaliteedilist valku, siis tuleks valida just loomset päritolu valguallikas, mis sisaldab organismile vajalikke aminohappeid. Kvaliteetse veisesteigi kõrvale ei tohi tasakaalustatud toitumist silmas pidades unustada serveerida ka piisavas koguses juur- ja kaunvilju! B12-vitamiin