Seni suurimas eesnäärmevähi sõeluurimise uuringus ei leitud, et ühekordne PSA-test aitaks suremust vähendada - kümme aastat hiljem ei olnud sõeluuritud ja uurimata meeste suremuses erinevust.

Sellisel tulemusele jõuti Ühendkuningriikides läbi viidud uuringu tulemusel, vahendab meditsiiniportaal Med24.

Seal korraldatud uuringus kutsuti 50–69-aastaseid mehi (keskmine vanus 59 aastat) aastatel 2001–2009 eesnäärmevähi sõeluuringusse perearsti juures. Sõeluuringu sihtgruppi kuulus üle 400 000 mehe, kellest uuringu lõpuks tegi uuringu raames PSA-testi 67 313 (36%). Keskmiselt kümme aastat kestnud jälgimisperioodi jooksul suri eesnäärmevähki 549 meest PSA grupis ja 647 kontrollgrupis.



Kümne aasta jooksul diagnoositi küll sõelutud grupis rohkem eesnäärmevähki kui kontrollgrupis (4,3% vs. 3,6%), kuid erinevus tuli eeskätt nende tuumorite arvelt, mille Gleasoni skoor oli 6 või väiksem. Sõelutud grupis leiti väikse riskiga vähki 1,7%-l ja sõelumata grupis 1,1%-l meestest. Eesnäärmevähki suremus oli mõlemas grupis kümne aasta pärast ühesugune (0,29%).



Uuritavaid mehi jälgitakse nüüd edasi veel vähemalt viie aasta vältel, et selgitada välja pikaajalise suremuse erinevuse olemasolu või puudumine – kümme aastat on eesnäärmevähi seisukohalt võrdlemisi lühike jälgimisperiood.